Italianca Lucrezia Stefanini (28 de ani) a trăit o întâmplare incredibilă, în circuitul WTA.
Eliminată în turul doi al Openului American de compatrioata Jasmine Paolini - învinsă un tur mai târziu de Sorana Cîrstea, la New York -, Stefanini a vrut să părăsească SUA pentru a putea participa la turneul WTA 125k deja început la Barranquilla, Columbia.
Numărul 119 WTA, în imposibilitate de joc, din cauza unui test anti-doping făcut lamentabil
Nefericirea a făcut însă ca italianca Stefanini să își anuleze intenția de a juca la Barranquilla, în urma unui control anti-doping eșuat teribil de oficialii WADA.
Într-o postare pe Instagram, Lucrezia Stefanini a arătat că, în timpul US Open, o asistentă s-a descurcat teribil, în încercarea de a-i recolta o probă de sânge.
Pentru că a avut dureri fizice inclusiv în timpul unor activități normale, cotidiene, Stefanini și-a anulat deplasarea în Columbia, deoarece s-a regăsit în imposibilitatea de a juca.
Brațul italiencei Stefanini arată groaznic, la o săptămână de la întâmplarea nefericită
Într-o postare pe rețelele sociale, Lucrezia Stefanini a povestit totul, în descrierea unor imagini care îi arată brațul stâng învinețit.
Stefanini a etichetat contul oficial al circuitului WTA, după care a scris următoarele:
„Se face o săptămână de când, în timpul unui test anti-doping derulat la US Open, asistenta nu a reușit să găsească vena și, în loc să schimbe abordarea, a continuat să miște acul în braț, în încercarea de a o găsi.
Rezultatul? Acest frumos hematom care, după o săptămână, este încă prezent. Aceasta este evoluția hematomului pe parcursul săptămânii. Vă spun sincer, mă doare, evident, chiar și în timpul activităților de zi cu zi. Mă întreb: este normal ca un control anti-doping să fie efectuat în acest fel? Și, mai ales, este acesta același tratament rezervat tuturor jucătoarelor?” a întrebat, retoric, Lucrezia Stefanini, într-un mesaj publicat pe Instagram.
Lucrezia Stefanini a făcut parte din top 100 WTA, în urmă cu trei veri. În carieră, italianca a câștigat peste $1,3 milioane, în circuitul profesionist.