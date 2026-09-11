Italianca Lucrezia Stefanini (28 de ani) a trăit o întâmplare incredibilă, în circuitul WTA.

Eliminată în turul doi al Openului American de compatrioata Jasmine Paolini - învinsă un tur mai târziu de Sorana Cîrstea, la New York -, Stefanini a vrut să părăsească SUA pentru a putea participa la turneul WTA 125k deja început la Barranquilla, Columbia.

Numărul 119 WTA, în imposibilitate de joc, din cauza unui test anti-doping făcut lamentabil

Nefericirea a făcut însă ca italianca Stefanini să își anuleze intenția de a juca la Barranquilla, în urma unui control anti-doping eșuat teribil de oficialii WADA.

Într-o postare pe Instagram, Lucrezia Stefanini a arătat că, în timpul US Open, o asistentă s-a descurcat teribil, în încercarea de a-i recolta o probă de sânge.

Pentru că a avut dureri fizice inclusiv în timpul unor activități normale, cotidiene, Stefanini și-a anulat deplasarea în Columbia, deoarece s-a regăsit în imposibilitatea de a juca.