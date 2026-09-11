SUA, Franţa, Germania şi Spania s-au calificat, joi, în semifinalele Cupei Mondiale de baschet feminin de la Berlin, transmite AFP.

Germania a produs surpriza, prin victoria în faţa campioanei Europei, Belgia, cu 93-74, iar în penultimul act va juca împotriva Franţei.

Germania a disputat doar a doua sa Cupă Mondială din istorie (locul 11 în 1998).

Franţa a trecut, la rândul său, de China, cu 90-61, ajungând în premieră în semifinale.

Cele două echipe s-au înfruntat în sferturile de finală la Jocurile Olimpice din 2024, la Paris, unde Les Bleues s-au impus cu 84-71, pierzând apoi finala cu SUA. Campioana olimpică a zdrobit joi Ungaria cu 108-56.

Spania, care va fi adversara americancelor în semifinale, s-a impus fără probleme în faţa Australiei, cu 89-66, echipa de la antipozi fiind lipsită de două piese de bază, Alanna Smith şi Ezi Magbegor, ambele accidentate.

Rezultatele înregistrate în sferturile de finală și programul semifinalelor

SUA - Ungaria 108-56

Franţa - China 90-61

Belgia - Germania 74-93

Australia - Spania 66-89

Semifinale (sâmbătă):

Franţa - Germania

SUA - Spania

Agerpres