Fundașul dreapta este dorit de CD Leganes, echipă care l-a adus deja în această vară pe Alvaro Morata (33 de ani).

Morata a semnat cu formația din Madrid sub formă de împrumut pentru un sezon, iar Leganes își dorește acum un alt nume important în lot. Potrivit presei din Spania, Carvajal este una dintre țintele clubului.

Destinație-surpriză pentru Dani Carvajal

Conform Fichajes, oficialii lui Leganes nu au început deocamdată negocierile cu fostul fundaș al lui Real Madrid, dar sunt optimiști în privința unei eventuale mutări. Clubul vrea să aducă fotbaliști cu experiență pentru a-și îndeplini obiectivul de promovare, iar Carvajal se încadrează perfect în profil.