Destinație-surpriză pentru Dani Carvajal!

Destinație-surpriză pentru Dani Carvajal! Fotbal extern
SPORT.RO
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Dani Carvajal (34 de ani), fostul căpitan al lui Real Madrid, ar putea ajunge în liga secundă a Spaniei. 

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dani carvajalReal MadridCD Leganes
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Fundașul dreapta este dorit de CD Leganes, echipă care l-a adus deja în această vară pe Alvaro Morata (33 de ani).

Morata a semnat cu formația din Madrid sub formă de împrumut pentru un sezon, iar Leganes își dorește acum un alt nume important în lot. Potrivit presei din Spania, Carvajal este una dintre țintele clubului.

Destinație-surpriză pentru Dani Carvajal

Conform Fichajes, oficialii lui Leganes nu au început deocamdată negocierile cu fostul fundaș al lui Real Madrid, dar sunt optimiști în privința unei eventuale mutări. Clubul vrea să aducă fotbaliști cu experiență pentru a-și îndeplini obiectivul de promovare, iar Carvajal se încadrează perfect în profil.

Un avantaj important este statutul fundașului. Carvajal este liber de contract și poate semna cu orice echipă chiar și după închiderea perioadei de mercato.

Dani Carvajal a părăsit Real Madrid la finalul sezonului 2025/2026, după 13 ani la prima echipă. Ultimul său meci pentru „Los Blancos” a fost victoria cu Athletic Bilbao, scor 4-2.

Revenind, chaiar președintele Eduardo Cosin a recunoscut că nu au existat încă discuții directe cu jucătorul, dar a lăsat ușa deschisă: „În fotbal, nu se știe niciodată”.

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