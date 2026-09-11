VIDEO Olăroiu a făcut prăpăd la conferință și a dat în masă de nervi: „Fără caracter!“

Olăroiu a făcut prăpăd la conferință și a dat în masă de nervi: „Fără caracter!“ Fotbal extern
SPORT.RO
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Tehnicianul român a „turbat“ după primul meci din campionat, în care Al-Jazira a scăpat victoria printre degete, în urma unei prestații slabe.

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Cosmin Olaroiual jazira
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Cosmin Olăroiu (57 de ani) e genul de antrenor care ridică vocea rar, dar și atunci când se enervează, face un veritabil „tsunami“. Și, la ce discurs a avut după ultimul meci al echipei sale, la următoarele antrenamente se va lăsa liniște.

Al-Jazira a pornit ca din tun, în acest campionat, adunând maximum de puncte în primele patru etape. Echipa lui Oli a lăsat impresia că a crescut de la un meci la altul, atingând cea mai bună formă chiar în runda precedentă, când a învins Shabab Al-Ahli, o mare rivală la titlu, în deplasare: 3-1.

Așa cum se întâmplă însă foarte des în fotbalul arab, după o serie bună, delăsarea își face loc printre jucători. Fix asta s-a întâmplat, la Al-Jazira, iar rezultatul s-a văzut, aseară: 1-1 acasă cu Al-Nasr Dubai, o echipă care câștigase un singur meci în primele patru etape.

Cele două puncte irosite, pe fondul unui joc foarte slab, l-au scos din sărite pe Cosmin Olăroiu. După terminarea întâlnirii, românul a venit în fața jurnaliștilor și a făcut prăpăd!

Olăroiu a dat în masă: „Unii n-au înțeles ce se cere la această echipă...“

Din capul locului, Oli a admis că echipa sa a scăpat victoria – a condus cu 1-0 din minutul 10 – pentru că a jucat mult sub așteptări.

„Din păcate, n-a fost nici cea mai norocoasă, nici cea mai bună zi a noastră. N-am reușit să majorăm avantajul pe care l-am obținut în prima repriză, să securizăm punctele. Și în fotbal orice se poate întâmpla. Am greșit și am plătit. Prestație destul de modestă, sub așteptări. Am vorbit acum cu ei (n.r. – cu jucătorii săi) și sper că au înțeles ce se cere la această echipă. Poate că nu toți au înțeles lucrul ăsta...“, și-a început discursul tehnicianul român, vizibil nervos.

Mai departe, Oli a catalogat remiza cu Al-Nasr Dubai drept o lecție pentru echipa sa.

„Trebuie să muncim, v-am spus că nu suntem la un potențial de sută la sută, mai e foarte mult de lucru. Sunt mulți jucători noi, care joacă de puțin timp împreună, fiind în diferite etape ale pregătirii. Dacă ai calitate, poți să ajungi în top. Dar, ca să rămâi în top, trebuie să ai caracter! Și eu asta îmi doresc la echipa asta: să aibă caracter (dă în masă, ușor nervos). Din păcate, azi n-am arătat lucrul ăsta. Și cred că am primit o lecție“, a încheiat tehnicianul de 57 de ani.

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Urmează primul meci din Champions League Two, în direct pe VOYO

În ciuda punctelor irosite în campionat, Al-Jazira s-a menținut pe primul loc, profitând și de remizele urmăritoarelor Al-Ain și Shabab Al-Ahli. Echipa lui Oli a strâns 13 puncte din cinci meciuri, la fel ca și campioana Al-Ain, în timp ce Shabab Al-Ahli, campioana de acum două sezoane, are 10 puncte.

Pentru Olăroiu, urmează primul meci din grupele Champions League Two, a doua competiție fotbalistică intercluburi din Asia. Aici, marți, la Hisar (Tadjikistan), Al-Jazira va înfrunta echipa iraniană, Gol-Gohar Sirjan. De la ora 16:45, meciul va fi în direct și în exclusivitate pe VOYO Sport 1.

Gol-Gohar Sirjan – Al-Jazira se va desfășura, la Tadjikistan, întrucât echipele iraniene nu pot evolua pe teren propriu din cauza războiului cu SUA. În grupa B, din care fac parte cele două formații, se află și Al-Muharraq (Bahrain) și Arkadag (Turkmenistan). La finalul meciurilor din faza grupelor, primele două clasate vor merge în optimi.

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