Ardelenii și ”câinii roșii” s-au confruntat duminică seară, de la ora 19:00, în Gruia, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Dan Petrescu s-a impus cu 3-2, după ce trupa lui Zeljko Kopic a condus cu 2-0.

Daniel Bîrligea, MVP în CFR - Dinamo: ”Am avut o mică strategie”

Daniel Bîrligea, care a înscris și a oferit o pasă de gol, a dezvăluit după meci strategia ardelenilor împotriva celor de la Dinamo. De asemenea, atacantul a vorbit și despre perioada din Germania, unde a fost alături de naționala României la EURO 2024.

”Sunt fericit pentru reușitele din seara asta. Puteau fi mai multe, dar e important că am ținut cele trei puncte aici. Era o mică strategie. Nu am jucat de mult un meci întreg. Am intrat pe parcurs, și eu și Mogoș și ceilalți.

Cu siguranță suntem destul de pregătiți. Au făcut un cantonament bun. O să ne pregătim în continuare. Suntem mulți care trebuie să ne cunoaștem.

(n.r. a fost amuzantă ratarea asta) Se întâmplă și la jucători mai mari. Și eu m-am gândit, dar e important că s-a terminat bine pentru noi. Eram puțin frustrat că în minutul 90 încă era 2-2. Sunt fericit că am reușit că am câștigat cele trei puncte.

Atmosfera a fost frumoas, grupul a fost solid (n.r. la națională). Am luptat cu suflet. Chiar nu sunt supărat, sunt mai determinat să dau mai mult, pentru că nu am jucat. A fost o mare plăcere să fiu acolo, între cei 26 de jucători. Sunt fericit că am făcut o performanță mare pentru întreaga Românie”, a spus Daniel Bîrligea.

Cîrjan a deschis scorul în minutul 14, după ce l-a învins cu o ”scăriță” fantastică pe Savan, portarul ardelenilor. Tot în prima parte, Abdallah a dus scorul la 2-0, iar Ciprian Deac a micșorat diferența în minutul 42.

Bîrligea a intrat la pauză, iar în actul secund a restabilit egalitatea (minutul 52). Spre final, atacantul i-a pasat decisiv lui Tachtsidis, care a înscris golul victoriei în minutul 90+3.