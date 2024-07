Reacția lui Cătălin Cîrjan după ce a marcat primul gol pentru Dinamo, după un sezon ratat la Rapid: ”Anul trecut a fost foarte greu!”

Cătălin Cîrjan a marcat primul său gol în Superliga României în meciul cu CFR Cluj. Sezonul trecut, la Rapid, mijlocașul crescut la Arsenal și-a trecut în cont doar o pasă decisivă.

Cătălin Cîrjan: ”Preferam să câștigăm și să nu marchez!”

Totuși, Cîrjan a declarat la finalul meciului că ar fi preferat ca echipa sa să câștige, iar el să nu marcheze.

”Știam că va fi foarte greu, am venit aici să câștigăm cu o echipă cu experiență, o echipă foarte bună, am venit să câștigăm, nu ne-a fost frică. Am făcut o primă repriză bună, dar s-a văzut experiența lor, au venit peste noi, au dominat a doua repriză și din păcate am pierdut pe final.

Mă bucur foarte mult că am marcat, îmi doream foarte mult să marchez, să joc, pentru că anul trecut a fost unul foarte greu pentru mine. Am muncit foarte mult, dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Din păcate am pierdut, preferam să câștigăm jocul și să nu marchez”, a spus Cătălin Cîrjan la finalul meciului.

Cătălin Cîrjan: ”Vreau să demonstrez pe teren ce fel de jucător sunt!”

Totodată, Cîrjan a transmis că după un sezon ratat la Rapid, vrea să demonstreze în teren ce fel de jucător este.

”Nu vreau să vorbesc despre ce s-a întâmplat anul trecut. Cred că s-a vorbit foarte mult deja. Vreau să demonstrez pe teren ce fel de jucător sunt, să joc fotbal de plăcere, să fiu sănătos și să fac ce iubesc.

Dacă jucăm cum am jucat în prima repriză nu vor fi probleme, am făcut un meci foarte bun în primele 45 de minute. Vom analiza, vom vedea care au fost greșelile, iar săptămâna viitoare vom face un meci mai bun”, a adăugat Cătălin Cîrjan.