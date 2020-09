Dan Petrescu, fara REPLICA dupa meciul NEBUN al FCSB-ului din Europa League: "Nu a mai vazut nimeni asa ceva! Vor fi mai puternici de acum!" Ce spune dupa ce a devenit liderul Ligii 1

CFR Cluj este noul lider al Ligii 1 dupa ce s-a impus in deplasare la Astra, scor 2-0.

Dan Petrescu s-a impus la Giurgiu cu 2-0 si este noul lider al Ligii 1. CFR Cluj a beneficiat de un autogol incredibil marcat de Crepulja in prima repriza, iar Debeljuh a inchis tabela de marcaj cu o lovitura perfecta de cap.

"Chiar daca Astra a avut niste ocazii importante cred ca scorul e meritat, pentru ca am dominat. Am dat in bara, am dat pe langa, am dat peste tot si am primit un autogol. Cateodata ai si noroc cum am avut astazi.

Ne jucam in Suedia, ce ma intereseaza ce urmeaza (n. r. dupa meciul cu Djurgardens din turul 3 al Europa League). Nu suntem multumiti, pentru ca cel mai dificil adversar l-am intalnit, in Suedia. Avem un meci foarte greu, cine va castiga in Suedia va fi favorit in urmatorul meci", a spus Dan Petrescu la Digi Sport.

Daca va trece de Djurgardens, CFR Cluj se va intalni in playoff-ul Europa League cu castigatoarea dintre Kups Kuopio (Finalnda) si Suduva (Lituania).

Dan Petrescu: "Nu s-a mai vazut un meci ca al FCSB-ului!"

Antrenorul CFR-ului a urmarit partida nebuna dintre Backa Topola si FCSB, incheiata cu scorul de 6-6 dupa 120 de minute si decisa la loviturile de departajare, scor 5-4 in favoarea ros-albastrilor:

"Nu a vazut nimeni un meci cum a fost cel al FCSB-ului, poate doar prin ligile inferioare. Eu pe unde am mai antrenat nu am vazut un asemenea meci.

Nu ati vazut ce puternici au fost? Momentele astea te fac mai puternic si ei vor fi mai puternici de acum incolo", a mai spus Dan Petrescu.