Francezul a bifat o singură apariție până acum la giuleșteni. Adrian Mutu l-a folosit în meciul din etapa cu numărul 29 cu FC Hermannstadt, pierdut acasă cu 0-1.

Probleme cu Ongenda la Rapid?! Unde trebuie să mai lucreze fotbalistul: „E greu!”

Victor Angelescu, unul dintre acționarii de la Rapid, a vorbit despre Ongenda și a evidențiat faptul că mai are de lucrat din punct de vedere fizic, mai ales că nu a strâns meciuri în picioare în ultimul timp.

Înainte să semneze cu Rapid, francezul a fost legitimat la Apollon Limassol, unde a bifat 21 de apariții și a reușit să marcheze nouă goluri în aproximativ 1.600 de minute petrecute în echipamentul clubului din Cipru.

„Sunt convins că nu trebuia să facem mai multe transferuri, pentru că am discutat cu antrenorii, cu staff-ul și noi credem că avem lot valoros și numeric destul de mare. Faptul că nu au dat unii randament, e altă discuție.

Valoric și ca număr, suntem acoperiți, dar să spunem că pe un post mai avem nevoie, cel de atacant. Am căutat și nu am găsit. Funsho e extremă. În afară de poziția asta, nu am mai avut nevoie. Ne trebuia un vârf, dar s-a închis perioada”, a spus Victor Angelescu, potrivit Digi Sport.

Cum arată clasamentul înainte de ultima etapă a sezonului regulat

După 29 de etape disputate, Farul Constanța se află în vârful clasamentului cu 61 de puncte. Campioana en-titre, CFR Cluj, se situează pe poziția secundă cu 60 de puncte, în timp ce FCSB completează podiumul cu 54 de puncte.