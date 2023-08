Cluburile s-au confruntat pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari. La capătul celor 90 de minute, ilfovenii s-au impus cu ajutorul celor două gafe comise de portarul giuleștenilor, Horațiu Moldovan.

Cum a comentat conducerea Rapidului eșecul cu FC Voluntari

Victor Angelescu, acționarul minoritar al alb-vișiniilor, a vorbit despre eșecul de la Voluntari și a precizat că Rapid a to pierdut puncte în ultimele etape pe greșeli personale.

De asemenea, afaceristul a specificat că echipa nu se va putea lupta la titlu în cazul în care elevii lui Cristiano Bergodi vor continua să comită erori în timpul meciurilor.

„Îmi e foarte greu să tragem o concluzie, pierdem puncte pe greșeli personale. Am luat gol în secunda 10, după ne-am dat autogol. Nici măcar nu mai știu. Jucăm cu echipe care nu reușesc să ajungă la poartă și noi le facem cadouri. Cu Botoșani am făcut la fel, două greșeli mari individuale. Acum am făcut la fel.

E greu să joci așa, nu putem să ne batem la campionat, la podium, în condițiile în care facem atâtea greșeli personale. Când începem de la 1-0, am avut o reacție bună am marcat, după a venit a 2-a gafă. În a 2-a repriză ei s-au apărat destul de bine”, a spus Victor Angelescu, potrivit Fanatik.

FC Voluntari - Rapid București 2-1

Gazdele au început în forță meciul. Doru Andrei l-a învins pe Horațiu Moldovan în secunda 11 a partidei. Marko Dugandzic a restabilit în doar 11 minute egalitatea, dar Christopher Braun și-a dat autogol în minuul 37 și a readus-o pe FC Volunari în avantaj.

Pe final, Rapid a încercat să smulgă măcar un punct din confruntarea cu ilfovenii, însă giuleștenii nu au dus la bun sfârșit niciun atac. Alb-vișinii au plecat, astfel, de pe stadionul „Anghel Iordănescu” fără niciun punct.

Echipele de start