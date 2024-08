Cu antrenorul nord-irlandez pe banca tehnică, Rapid a înregistrat două rezultate de egalitate (1-1 vs. UTA Arad, 2-2 vs. CFR Cluj) și o înfrângere (0-1 vs. Petrolul Ploiești) în noua stagiune.

Cristi Săpunaru a vorbit fără menajamente despre Neil Lennon: ”I-am spus asta”

Cristi Săpunaru a fost rezervă neutilizată în primele două etape, în timp ce împotriva ”lupilor galbeni” a intrat în minutul 67, în locul slovacului Filip Blazek.

Căpitanul giuleștenilor a vorbit sincer despre relația sa cu Neil Lennon. Săpunaru a precizat că nord-irlandezul este cel care răspunde de rezultate, nicidecum el sau unul dintre jucători.

”Avem o relație normală între un jucător și un antrenor. Nu e nimic special de făcut. Mă pregătesc și aștept momentul în care va avea nevoie de mine. N-am niciun fel de relație cu el, nici pro, nici contra. Chiar dacă sunt căpitanul, lucrurile trebuie să vină de la el, că el e cel care răspunde de rezultate.

Am vorbit doar o dată, înainte de meciul cu CFR, când m-a chemat să-mi spună să mă pregătesc, că o să și joc. I-am spus că nu e nicio problemă, că asta trebuie să facă orice jucător, să se antreneze, și când îi va veni rândul, va juca.

Nu are de ce să se simtă inferior mie, asta e o bazaconie. E antrenor, e peste mine. Eu, ca jucător, ce pot să fac e să-l ajut să înțeleagă ce înseamnă spiritul Rapidului, să ajut la legătura asta între Rapid și el, între suporteri și el. Nu sunt cu nimic superior. Doar că sunt de mai mulți ani la Rapid.

Dacă nu mă folosește fiindcă se simte amenințat de mine?! Ce sa-i fac, ferească Dumnezeu?! Dar ar fi așa, n-ar fi mai rău?! În primul rând, nu are de ce să simtă amenințat. Apoi, deciziile pe care le ia îi aparțin, răspunde pentru ele. Nu pot să răspund eu sau alt jucător. Noi răspundem pentru ce facem în teren”, a spus Cristi Săpunaru, potrivit GSP.