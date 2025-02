Rapid putea beneficia de un penalty în minutul 84, la scorul de 2-1 pentru gazde. La o lovitură liberă a giuleștenilor, Cristi Manea a fost călcat în careul advers de Van der Werff, care a alunecat. Centralul Adrian Cojocaru a dictat doar corner la faza respectivă, iar arbitrul VAR Claudiu Marcu nu l-a chemat la monitor să revadă faza.

Cristi Manea, după U Cluj - Rapid 2-1: "Meritam cel puțin un egal în această seară"

După meci, Rapid a postat o fotografie cu glezna lui Cristi Manea pentru a încerca să demonstreze că fundașul a fost lovit serios la faza din minutul 84.



Jucătorul giuleștenilor a apărut la zona mixtă și nu și-a putut explica motivul pentru care arbitrul nu a dictat penalty. Manea spune că nu ar putea sta în picioare nici varianta în care penalty-ul nu s-a dictat din cauza unui ofsaid.



"Atacam careul și am simțit că m-a călcat cineva foarte tare. Am zis că n-are cum să nu dea penalty. Eu am crezut că m-a călcat un coleg și d-aia nu a dat.



Și dacă era ofsaid, nu conta. Dacă e așa, poți să-i dau unuia un pumn în gură și nu se pune? Toți suntem foarte triști. Meritam cel puțin un egal în această seară.



M-a lovit puțin mai jos de gleznă. Bine că nu mi-a prins crampoanele. Este o contuzie și mă doare foarte tare. Trebuie să țin gheață.



Nu tremurăm pentru play-off. Arătăm mult mai bine. Chiar dacă am luat două goluri pe faze fixe, au avut și noroc pentru că le-a sărit mingea. Meritam și noi penalty, făceam 2-2 și nu se știe ce se întâmpla după. Trebuie să câștigăm acum cu Slobozia și vom fi bine.



Îmi pare rău că terenul a fost destul de rău. Acum încep să-l apreciez pe al nostru, care e foarte bun.



Domnul Șumudică e normal să fie nervos pentru că pune suflet și a pregătit foarte bine acest meci. U Cluj nu a avut ocazii foarte mari din joc pozițional. U Cluj nu e de speriat, e în scădere", a spus Cristi Manea.

