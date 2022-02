"Cred că am făcut cel mai bun joc al nostru". Liviu Ciobotariu, mulțumit de jocul echipei. Ce părare are despre play-off

Pentru FC Voluntari au marcat Constantin Budescu, dublă, și Tavares, în timp ce pentru oaspeți a înscris Adnan Aganovic.

Datorită acestui rezultat, ilfovenii și-au consolidat poziția a treia în clasamentul Ligii 1 și este aproape calificată în play-off.

La finalul partidei, Liviu Ciobotariu s-a declarat mulțumit de jocul echipei și de ceea ce au arătat pe teren, dar nu se gândește încă la play-off.

"Am avut un joc foarte greu. Sepsi este o echipă care merită să fie în primele șase. Din punctul meu de vedere, Sepsi este o echipă foarte bună, cu un antrenor foarte bun, Cristiano Bergodi. Au o circulație și o posesie cum nu vezi la multe echipe din Liga 1. Cred că am făcut cel mai bun joc al nostru din acest mini-retur. Am avut foarte multe ocazii de gol și am reușit să și marcăm.

Vreau să felicit jucătorii pentru atitudinea lor. O atitudine corespunzătoare, care ne-a condus către cele trei puncte. Sunt mulțumit de joc, de rezultat. Aveam nevoie de această victorie. Atâta timp cât nu suntem matematic în play-off, trebuie să luptăm. Este adevărat că am luat o opțiune serioasă pentru accederea în play-off. A fost o oarecare nervozitate și o presiune pe jucători, pe noi, înainte de meci, pentru că ne doream foarte mult un rezultat bun", a declarat Liviu Ciobotariu, la finalul partidei cu Sepsi.