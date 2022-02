Mesajul lui Ciobotariu pentru Budescu după ce l-a lăsat din nou pe banca de rezerve: „Atunci va juca titular!” Ce a spus despre remiză 

Ilfovenii pot fi depășiți doar de FC Botoșani, în cazul în care echipa lui Marius Croitoru câștigă meciul cu FCU Craiova, însă rămân la 8 puncte distanță de Rapid, care se află pe primul loc sub poziția de play-off, cel puțin până la meciul lui FC Argeș. Liviu Ciobotariu a vorbit la finalul partidei, mulțumit de prestația jucătorilor săi.

Totodată, antrenorul a avut și un mesaj pentru Constantin Budescu, cel care a început meciul tot din postura de rezervă, fiind introdus în teren în minutul 71.

Reacția lui Liviu Ciobotariu



„Un joc greu pentru noi, am anticipat jocul ăsta, am știut că va fi o partidă dificilă. Prima repriză le-a aparținut celor de la Rapid, dar a doua cred că ne-a aparținut nouă, am avut posesie, ne-am creat 2-3 ocazii de a marca. E un rezultat care sincer mă mulțumește, nu am pierdut, în contextul în care suntem în momentul de față, am acumulat 43 de puncte și ne continuăm ideea de a rămâne în primele 6.

Mă bucur că își dorește să joace, e un jucător care are calitate, cu siguranță îi va veni rândul să joace titular, când voi considera că va fi 100% din punct de vedere fizic, atunci va juca titular. Sunt foarte mulțumit de cum se antrenează, mă repet, se pregătește foarte bine, i-am acordat minute în aceste meciuri și consider că ușor ușor va putea fi titular.

Au mai rămas 5 meciuri, suntem la distanță de 8 puncte de locul 7”, a declarat Ciobotariu la finalul partidei.