Adrian Mihalcea a vorbit despre atitudinea jucătorilor săi la finalul meciului de la Craiova, scor 0-3. Fostul atacant de la Dinamo și-a criticat jucătorii pentru mentalitatea arătată în prima repriză și anunță că va găsi soluții pentru ca formația să țină ritmul primului eșalon.



Pentru Mihalcea problemele încep să se vadă și la nivelul lotului. Antrenorul Unirii a scos în evidență faptul că Slobozia are din ce în ce mai puține soluții pe fondul accidentărilor și în contextul suspendărilor.



"În prima repriză am fost mediocri, în a doua am încercat să revenim, am fi putut la acel gol anulat. Devenim din ce în ce mai puțini, azi am pierdut doi oameni, în economia campionatului contează.



La atitudine s-a făcut diferența. Am simțit că avem aceeași atitudine delăsătoare, ca în meciul cu Rapid.



Știam de la început că va fi foarte dificil, am avut un început bun, am mai fost în situația de a pierde trei meciuri la rând. Campionatul e strâns în zona play-out-ului, nu dramatizăm. Trebuie să înțeleagă această atitudine, nu le-am făcut nimic la pauză ca să iasă mai determinați.



Nu sunt un tip care mă dau bătut atât de ușor. Ne-a bătut o echipă de pe locul 2, nu e o echipă oarecare. Încercăm să recuperăm din punct de vedere mental. Dacă ei înțeleg nivelul Ligii 1, să redevină jucătorii de la începutul campionatului...



Vom găsi soluții, asta sunt sigur", a declarat Adrian Mihalcea, la finalul jocului de la Craiova.



U Craiova - Unirea Slobozia 3-0



U CRAIOVA: L. Popescu – Căpăţână, Maldonado, Badelj, Bancu – Oshima, Screciu (Houri 46) – Baiaram (Bana 82), Al. Mitriţă, A. Ivan (Ndong 82) – Koljic (Lukic 46). ANTRENOR: Constantin Gâlcă



UNIREA SLOBOZIA: D. Rusu – Medina, A. Dinu, Pospelov, Şerbănică (C. Toma 62) – Perianu (Vlăsceanu 46), Pacionel (Gele 62) – S. Camara (I. Coadă 46), Purece (Yusov 46), Aganovic – Afalna. ANTRENOR: Adrian Mihalcea



Cartonaşe galbene: Lukic 73, Oshima 90 / Pacionel 34, A. Dinu 65



Cartonaş roşu: Alexandru Dinu (Unirea Slobozia) min. 84