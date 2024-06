A fost o luptă strânsă pentru șefia CJ Botoșani, dar Iftime a câștigat, în cele din urmă, la o diferență de doar 200 de voturi în fața lui Lucian Trufin, candidatul Partidului Social Democrat (PSD).

Omul de afaceri a anunțat că nu va renunța la FC Botoșani, dar cel mai probabil nu va fi la fel de implicat la club. Întrebat despre soarta clubului său, Iftime a spus că unul dintre asociații săi va fi ”mai aproape” de FC Botoșani.

Valeriu Iftime: ”Nu te poți lăsa de fotbal”

Numele său este Petrică Parfenov și este implicat de mai mult timp la clubul FC Botoșani, la care deține și acțiuni. Recent, Parfenov a acordat un interviu pentru canalul de YouTube al clubului moldovean și a fost prezentat ca ”președintele Academiei FC Botoșani”.

„(n.r. - Dacă renunță la FC Botoșani) Nu, nu, nu! Sunt proiecte separate. FC Botoșani este cumva echipa companiei la care lucrez eu cu asociații mei. Unul dintre asociații mei, adică domnul Petrică Parfenov, va fi mai aproape de club decât mine, dar avem proiectul comun.

Fotbalul este un vector important de imagine pentru Botoșani. Nu te poți lăsa de fotbal, este fotbalul botoșănenilor, cumva sunt responsabil împreună cu asociații mei să ținem fotbalul. Să vedem în ce măsură și cum construim un club puternic”, a spus Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

FC Botoșani a tremurat serios în sezonul recent încheiat, în care a reușit să se salveze de la retrogradare după ce a învins-o pe CS Mioveni la baraj (scor 0-2 la general).

Moldovenii au fost ajutați de un joc al rezultatelor în ultima etapă și au prins, într-un final, locul 14. FC Voluntari și FCU Craiova au fost echipele care au retrogradat de pe locurile 15, respectiv 16.

Valeriu Iftime a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Botoșani

Omul de afaceri Valeriu Iftime, care a preluat conducerea interimară a filialei teritoriale Botoşani a Partidului Naţional Liberal (PNL), a revendicat victoria în alegerile de duminică pentru preşedinţia Consiliului Judeţean (CJ).

El a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că a obţinut peste 230 de voturi în faţa principalului său contracandidat, social-democratul Lucian Trufin.

"Am câştigat ceea ce nimeni, nici cei mai pesimişti, nici cei mai inventivi oameni nu ar fi crezut, că putem întoarce o soartă în politica judeţului. Emoţia care este a oamenilor a bătut de data aceasta matematica unor nepricepuţi. Acum trei luni de zile, când am intrat în jocul acesta şi când zece sau 11 primari liberali cu o anumită ţinută au plecat, cei doi mari strategi au spus că PNL va muri la Botoşani. PNL nu a murit, pentru că eu şi echipa mea am făcut exact ceea ce trebuie să facem. Am arătat oamenilor că politica nu este doar o chestiune de interese, o chestiune privată a cuiva. Politica este pentru oameni şi oamenii trebuie să vadă în noi un fel de bunătate, un fel de atenţie şi de grijă", a afirmat Iftime.