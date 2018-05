Intrebarea momentului in cea mai FIERBINTE peluza din Romania! Cum este de fapt galeria lui Dinamo: are aripi sau are coarne?

Galeria lui Dinamo nu e formata numai din sfinti, dar sa ii bagi pe toti in aceeasi oala si sa ii numesti la gramada "mizerii", "golani", "jenanti" si "rebuturi" este o mare nedreptate.

Unitatile de masura diferite cu care sunt judecate fapte asemanatoare facute de galerii diverse si generalizarea despre calitatea umana inferioara a grupului pentru actiunile unora dintre fanii echipelor fac ca suporterul de fotbal sa contribuie in continuarea cu mult - financiar si emotional - si sa primeasca in schimb prea putina apreciere.



1. Pe 15 mai 2018, galeria lui Dinamo a fost crucificata, pentru ca, inaintea meciului Juventus - Dinamo, jucatorii ambelor formatii si arbitrii s-au asezat in cercul de la mijlocul terenului, pentru a tine momentul de reculegere in memoria jurnalistului Cristian Topescu, dar cativa membrii din peluza ocupata de fanii dinamovisti au inceput sa strige trivialitati la adresa rivalei Steaua, considerand ca fostul comentator a fost un sportiv legitimat la clubul Steaua si ar fi fost un fan al acestei grupari si, in consecinta, nu merita onoarea.

Pe 12 martie 2018, aceeasi galerie a lui Dinamo era data ca exemplu pozitiv, dupa ce, cu doua zile inainte, cativa suporteri ai lui CSU Craiova nu respectasera momentul de reculegere tinut in memoria lui Ion "Top" Voinescu, de la inceputul meciului cu Astra, de pe teren propriu. Despre PCH s-a spus atunci ca s-a comportat impecabil la inceputul partidei cu Gaz Metan, cand pe tabela din Stefan cel Mare a aparut imaginea fostului mare portar al rivalei Steaua, iar pe stadion nu s-a auzit nicio scandare nepotrivita si toti suporterii au aplaudat, in semn de stima pentru una dintre legendele fotbalului romanesc.

Deci, care e adevarata galerie a lui Dinamo?



2. In repriza secunda a aceluiasi meci Juventus - Dinamo, jucat pe Stadionul "Anghel Iordanescu" din Voluntari, unde gardul peluzei se afla la mai putin de 2 metri de linia de poarta a terenului, un cameraman, care filma meciul cu o camera fixa, a fost atins pe ceafa si a fost agresat verbal de cativa ultrasi dinamovisti. Dupa ce operatorul a parasit zona, pentru a nu se ajunge la incidente mai grave, unul dintre fani a intins mana prin gard si a miscat de mai multe ori camera. Comentatorul partidei, care catalogase intregul grup de fani dinamovisti drept "rebuturi", pentru incidentul din timpul momentului de reculegere, nu a spus nimic despre distanta mica dintre tribuna si teren, despre faptul ca oameni cu interdictie de intrare pe stadion intra cand vor la meciuri sau despre lipsa de reactie a fortelor de ordine, dar a precizat ca "operatorul nostru a fost batut de suporterii lui Dinamo, niste golani. Dinamovistii arata mizeria de care sunt in stare. Ar trebui ca meciurile din Liga 1 sa beneficieze de masuri de securitate mai mari. O galerie absolut de toata jena a avut Dinamo in aceasta seara".

In ultimii ani, galeria lui Dinamo a fost laudata des si pe merit, uneori chiar si de catre rivali, pentru superbele coregrafii 3D realizate, pentru corul peluzei de 10.000 de glasuri de pe Arena Nationala, pentru farsa inteligenta facuta lui Gigi Becali si FCSB-ului la meciul din preliminariile Ligii Campionilor cu Manchester City ("Doar Dinamo Bucuresti") sau pentru perseverenta cu care si-a incurajat echipa in cea mai grea perioada din istoria clubului.

Deci, care este adevarata galerie a lui Dinamo?

3. Cativa lideri ai PCH au fost acuzati in presa ca, la aproape 2 ani de la decesul fotbalistului Patrick Ekeng, banii care ar fi fost stransi de suporteri la finala Cupei Romaniei desfasurata pe Arena Nationala, in mai 2016, aproximativ 20.000 de euro, nu au mai ajuns la familia camerunezului, pierzandu-si urma misterios intre conducatorii peluzei si oficialii clubului. Desi nu s-au oferit dovezi concrete ca banii chiar au fost stransi la momentul respectiv in scop caritabil si nu pentru finantarea coregrafiei pentru comemorarea lui Ekeng, opinia publica a ramas cu impresia ca galeria dinamovista a pastrat banii ce erau destinati sotiei si copiilor fotbalistului decedat. La fel de mult a avut de suferit imaginea galeriei lui Dinamo si in februarie 2017, cand presa si opinia publica au acuzat la unison ca "ultrasii au spart la comanda politica protestele antiguvernamentale", fara sa astepte finalizarea anchetei autoritatilor. Desi "luptele de strada dintre fortele de ordine si ultrasii si huliganii echipelor de fotbal Dinamo si Rapid, care s-au coordonat ca sa saboteze un miting pasnic de 150.000 de oameni", au fost infirmate mai tarziu, ele au ramas in mentalul colectiv.

Galeria lui Dinamo a strans banii necesari pentru tratamentul suporterilor Catau (Mihai Catalin Zarian) si Cucu (Mihai Daniel Cucu), care sufereau de boli grave si care au primit astfel o sansa mai puternica la viata. Fanii s-au mobilizat si au organizat numeroase evenimente publice, strangeri de fonduri si vanzari de tricouri donate de diversi fotbalisti, iar banii stransi, de ordinul multor zeci de mii de euro, au intrat direct in conturile celor doi. In 2012, fanii Stelei si cei ai lui Dinamo s-au unit intr-o actiune umanitara pentru deszapezirea localitatilor afectate grav de caderile masive de zapada din judetul Buzau. In 2016, cu ocazia sarbatorilor de iarna, PCH a organizat un eveniment caritabil, ce a avut ca scop strangerea de fonduri pentru copiii din zonele marginale ale Bucurestiului, proveniti din familii cu posibilitati reduse, aflati in grija Asociatiei Europene pentru Progres. In 2017, "cainii" i-au ajutat pe parintii micutei Anastasia sa stranga mare parte din suma necesara interventiei chirugicale, pentru ca fetita de 3 ani si jumatate nu putea sa mearga si avea nevoie de o operatie in Thailanda cu celule stem.

Deci, care este adevarata galerie a lui Dinamo?

E adevarat ca galeria lui Dinamo are unele parti luminoase si altele mai intunecate. Dar ar fi corect sa spunem despre romani ca sunt toti hoti pentru ca multi politicieni sunt corupti sau pentru ca multi dintre cei care merg in strainatate comit infractiuni?