CFR Cluj se poate înscrie în sezonul următor în cupele europene. Suma achitată de Neluțu Varga pentru a acoperi datoriile

Pentru a primi licențierea pentru următorul sezon al cupelor europene, campioana României trebuia să demonstreze până pe 31 martie 2023 ca a rezolvat problemele financiare.

"Solicitantul de licență trebuie să dovedească că la data de 31 martie precedentă sezonului de licență nu are datorii restante către alte cluburi (articolul 70)/ nu are datorii către angajații săi, ca urmare a obligațiilor contractuale sau legale (articolul 71)/ nu are datorii către autoritățile fiscale ca urmare a obligațiilor contractuale sau legale cu privire la toate persoanele angajate (articolul 72)", se arată în regulamentul UEFA privind licențele pentru cluburi și sustenabilitatea financiară.

Neluțu Varga ar fi achitat 3,5 milioane de euro pentru a rezolva această problemă, suma reprezentând restanțe salariale, prime neachitate, datorii către foștii jucători sau către alte cluburi, anunță Prosport.

Câți bani a câștigat CFR Cluj în urma parcursului european



Dacă ar fi trecut de echipa lui Maurizio Sarri și s-ar fi calificat în faza următoare a competiției, în conturile grupării din Gruia ar fi intrat încă 300.000 de euro din partea celor de la UEFA.

Oricum, parcursul european al campioanei României i-au adus puțin peste 5,2 milioane de euro. Din această sumă, trei milioane de euro au fost doar în urma calificării în grupele Conference League.

Au contat și rezultatele pe care CFR Cluj le-a obținut în grupele Conference League. Pentru victoriile obținute în grupe și remiza cu Ballkani, din Kosovo, ardelenii au încasat aproximativ 1,5 milioane de euro.