”Nu vreau să fiu arogant, dar asta e realitatea”. Eugen Neagoe nu s-a ferit de cuvinte, după egalul cu CFR Cluj

Oltenii au dominat autoriat partida de pe ”Ion Oblemenco”, dar au fost conduși prin golul marcat de Cvek. Elvir Koljic a reușit să restabilească egalitatea după ce a scăpat singur cu Scuffet și a stabilit scorul final, 1-1.

Neagoe este de părere că echipa sa ar fi meritat să câștige atât meciul cu CFR Cluj, cât și pe cel cu FCSB, pentru că echipa sa a dominat la toate capitolele.

Eugen Neagoe: ”Nu vreau să fiu arogant, dar asta e realitatea”

„Foarte bine era dacă acea bară din prelungiri nu era bară și intra în poartă. Cred eu că am controlat jocul, am avut 15-0 la cornere, am avut posesie undeva aproape de 70 la sută. Să domini de maniera asta campioana României, să nu aibă un corner, asta înseamnă foarte mult pentru noi. Știam că putem să jucăm de maniera asta, îmi pare rău că nu am reușit să câștigăm. Cred că nu i-am dezamăgit pe suporteri, dar fotbalul, de foarte multe ori, este nedrept. Am încercat să presăm adversarul, dar în timpul acestui joc au intervenit și foarte multe probleme. Toți jucătorii care au fost plecați la echipa națională au avut probleme. Pe undeva este logic, dar nu mă așteptam să fie atât de multe probleme.

Elvir Koljic, așa cum știm cu toții, este un fotbalist foarte valoros. A avut evoluții foarte bune, din păcate pentru el a avut acele probleme medicale. Nu este ușor să treci prin ce a trecut el, dar el este un băiat de mare caracter, un fotbalist foarte valoros, iar atunci când este bine fizic poate juca mult mai bine.

Sunt convins că meritam să câștigăm ambele jocuri. Luați statistica și vedeți că singurul aspect la care au fost mai buni decât noi au fost aruncările de la margine. Nu vreau să fiu arogant, dar asta e realitatea. Meritam să câștigăm pentru că am făcut un joc mult mai bun decât adversarul nostru”, a spus Eugen Neagoe, la finalul partidei.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a ajuns la 34 de puncte și rămâne pe locul doi, la două puncte distanță de liderul Farul, care a remizat cu Rapid, tot 1-1.

Universitatea Craiova a ratat șansa de a urca, cel puțin temporar, pe locul trei în clasament și rămâne pe locul patru, cu 29 de puncte, la un singur punct în spatele celor de la FCSB, care mai au un meci de disputat, cel cu Sepsi.