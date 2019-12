Cea mai scurta pauza de iarna in Liga 1! LPF a stabilit cand se joaca primul meci din 2020

Liga Profesionista de Fotbal a stabilit programul etapelor de anul viitor.

Televiziunile s-au inteles cu LPF si au decis ca Liga 1 sa se reia pe 31 ianuarie 2020, cu meciul dintre Universitatea Craiova si Gaz Metan Medias. Ultimul meci al acestui an se va desfasura pe 22 decembrie, intre FCSB si Craiova, astfel ca echipele vor avea putin peste o luna de pauza pentru pregatirea de iarna si vacanta.

LPF a grabit reluarea campionatului la presiunile televiziunilor, care vor sa aiba evenimente sportive in iarna, cand oferta nu este bogata. Este pentru prima oara cand vom avea fotbal in Romania in luna ianuarie si ramane de vazut daca vremea va afecta din nou desfasurarea meciurilor, asa cum s-a intamplat la Voluntari - FCSB sau Sepsi - Clinceni.

Meciurile din runda 23

Univ. Craiova - Gaz Metan Medias - 31 ianuarie, 20:30

Academica Clinceni - Fc Voluntari - 1 februarie, 14:00

FC Hermannstadt - Sepsi Sf. Gheorghe - 1 februarie, 17:00

Dinamo Bucuresti - Astra Giurgiu - 1 februarie, 20:00

Chindia Targoviste - FC Botosani - 2 februarie, 17:00

CFR Cluj - FCSB - 2 februarie, 20:00

Poli Iasi - FC Viitorul - 3 februarie, 20:00