Cătălin Cîrjan: ”Că suntem obosiți nu este o scuză!”

Cătălin Cîrjan s-a arătat dezamăgit la finalul jocului și a explicat că speră ca norocul lui Dinamo să se schimbe din următoarea stagiune, când speră ca formația alb-roșie să se lupte pentru primele trei locuri.

”Nu știu ce să zic, nu pot să îmi explic cum am pierdut acest meci. O primă repriză foarte bună, nu au contat, ne-am creat foarte multe ocazii, din păcate iar ajungem foarte ușor acolo și nu înscriem. Când am văzut că Alex Chipciu a luat cartonaș roșu, credeam că îi vom domina și mai tare, dar cred că am intrat în jocul ăsta de luptă, toată lumea se ducea în față, nu am mai avut echilibru și asta a fost, ne-au prins pe contraatac.

Am intrat bine și în a doua repriză. Nu am reușit să marcăm, ei au făcut-o și trebuie să învățăm din asta. Trebuie să ne învățăm minte și sezonul viiitor să fim mai pregătiți și să ne batem acolo sus. Eu sunt fericit să fiu pe teren la fiecare meci. Mă simt foarte bine, joc meci de meci, dar nu e o scuză că suntem obosiți.

Suntem pregătiți, jucăm pentru Dinamo, sezonul ăsta nu a fost presiune, dar sunt sigur că în sezonul viitor suporterii își vor dori și mai mult”, a spus Cătălin Cîrjan după meci.