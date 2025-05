Sorin Cârțu a dezvăluit că Alex Mitriță ia în considerare doar un transfer în străinătate în cazul în care se va decide să o părăsească pe Universitatea Craiova.

Sorin Cârțu: ”Mitriță vrea afară dacă pleacă!”

Din acest motiv, președintele onorific al oltenilor nu crede că un transfer al lui Mitriță la FCSB, așa cum își dorește Gigi Becali, ar putea fi realizabil.

”Nu știu ce să spun. Eu nu prea cred. Alex vrea afară, dacă e să plece. Eu aș vrea să rămână în continuare și să îmbunătățim atacul cu cineva cu care să se înțeleagă.

Nu știu ce să spun, dacă pleacă Mitriță, dacă mai crește standardul. La ce ne-a arătat anul acesta...”, a spus Sorin Cârțu la Digisport.

Cârțu consideră că în cazul în care Mitriță va pleca din Bănie, Universității Craiova îi va fi dificil să găsească un jucător de nivelul internaționalului român, chiar dacă în lot, oltenii au jucători cu potențial, așa cum este Ștefan Baiaram, un alt jucător despre care s-a spus că ar putea pleca în vară.

Sorin Cârțu: ”Baiaram își alocă mai multe merite care nu sunt!”

În ceea ce îl privește pe Baiaram, legendarul fotbalist și antrenor al Craiovei nu este impresionat. Chiar dacă recunoaște că atacantul de 22 de ani are multă calitate, Cârțu susține că mulți fotbaliști de vârsta lui Baiaram au mai multe realizări decât jucătorul oltenilor, despre care a spus că își alocă mai multe merite decât este cazul.

”Să aduci niște jucători de calitate ca el (n.r. Mitriță). Aici e problema noastră, nu este cineva de care spun eu, sunt unii care nu pot să-și asume să tragă echipa după ei și să-l înlocuiască.

A mai fost Baiaram, dar alții fac mai multe la vârsta lui. Nu are continuitate. Ar fi trebuit să fie golgheter la câte ocazii a avut. Sunt unii care vorbesc despre el în plus, în jurul lui... nu-i fac bine. Își alocă multe merite, care nu sunt. Că sunt oferte, or fi, dar nu așa”, a adăugat Cârțu.