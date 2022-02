Cale liberă către FCSB sau Universitatea Craiova! Jucătorul dorit de Becali și Rotaru și-a reziliat contractul cu CFR 

Mike Cestor (29 ani) și-a reziliat contractul cu CFR Cluj, luni, 14 februarie, la 23:59, conform gsp. Fundașul central nu a mai vrut să-și prelungească înțelegerea cu CFR Cluj, valabilă până în vară, chiar după ce Cristian Balaj a anunțat că clubul din Gruia i-a făcut o nouă ofertă.

Balaj: „Am fost obligați să căutăm alte variante”

„Despre Cestor am vorbit cu domnul Mihai Rotaru. A rămas că ne va anunța. Cestor nu a vrut să prelungească, deși i-am făcut o ofertă bună. Nu a dorit și am fost obligați să căutăm alte variante. În plus, nici Susic nu a dorit să prelungească contractul, dar este jucătorul CFR-ului și are o atitudine excelentă.

În măsura în care putem, îl vom sprijini să-și găsească un contract bun. Au fost oferte și există posibilitatea ca Burcă să fie transferat din vară, spunem noi. Dar nu se știe niciodată. Nu putem controla ofertele. A trebuit să ne asigurăm că nu rămânem descoperiți”, a declarat Cristian Balaj în exclusivitate la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

Gigi Becali, sfătuit greșit?

Astfel, Cestor se desparte de CFR Cluj după 2 ani și jumătate, timp în care a bifat 46 de meciuri pentru campioana României, reușind să marcheze și 3 goluri.

De serviciile fundașului central a fost interesat, în trecut, Gigi Becali. Omul de afaceri a dezvăluit, ulterior, că a avut posibilitatea să-l transfere de la Astra Giurgiu pe o sumă modică, doar că mai mulți oameni din fotbal l-au sfătuit că nu este jucător demn de FCSB. Așa că fotbalistul congolez a ajuns la CFR Cluj.

În prezent, a apărut un noi interes pentru Cestor, din partea Universității Craiova. Laurențiu Reghecampf dorește să se întărească în centrul defensivei, iar cel care a câștigat două titluri consecutive cu ardelenii este văzut ca o posibilă piesă importantă în angrenajul echipei.

De-a lungul carierei, Cestor a mai evoluat pentru Leyton Orient, Boreham Wood, Working, Epinal și Astra Giurgiu.