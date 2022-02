Jucătorul dorit insistent de Gigi Becali, fără echipă de două luni! Căderea fotbalistului pentru care FCSB a oferit 600.000 de euro

În iarna anului trecut, Gigi Becali l-a achiziționat pe Denis Haruț (22 ani) de la FC Botoșani, cu 660.000 de euro. Doar că patronul FCSB-ului mai dorea un fotbalist din curtea lui Valeriu Iftime. Omul de afaceri le-a oferit moldovenilor 600.000 de euro în schimbul lui Andrei Chindriș (23 ani).

Însă Valeriu Iftime nu a fost de acord cu ce a licitat Gigi Becali și a cerut 1 milion de euro pentru fundașul său central, sumă pe care patronul roș-albaștrilor nu a avut de gând să o achite.

În cele din urmă, Andrei Chindriș a fost cedat la Santa Clara, în campionatul Portugaliei, pe doar 120.000 de euro și un procent de 70% dintr-un viitor transfer, dacă acesta se materializează în primul an.

Valeriu Iftime: „Vai de capul meu! Plângea noaptea că nu se transferă”

„Vai de capul meu! Nu știam că a marcat, m-a supărat el când a plecat de la mine, dar bravo lui. Dacă joacă bine acolo, câștigăm niște bani. Gol cu Porto, formidabil!

Da, e un transfer destul de alambicat. El e mai mult al meu decât al lui Santa Clara. Am 70%. Dar, dacă nu îl vinde într-un an, pierd tot. N-aș putea să vă spun clar situația din contract, dar sunt niște condiții pe care le-am semnat cu ochii închiși, ca un primar de comună săracă. A plâns noaptea, că el ce face, că nu se transferă? Mă rog, să fie sănătos”, a declarat Valeriu Iftime, la Ora Exactă în Sport, la PRO X, după singurul gol al lui Chindriș la Santa Clara.

Cu doar un meci bifat pentru clubul portughez, în care a marcat împotriva lui Porto, în Cupă, stoperul nu a mai intrat în calculele celor de la Santa Clara și a fost lăsat liber de contract la începutul lui 2022.

Cu toate că Marius Croitoru (41 ani) a demonstrat de-a lungul timpului că este un expert în reinventarea jucătorilor, repatrierea lui Chindriș la FC Botoșani are șanse nule de a se materializa. După cedarea lui Bogdan Racovițan (21 ani) la Rakow pe 600.000 de euro, antrenorul moldovenilor l-a achiziționat pe Victor Dican (21 ani) de la Universitatea Cluj.

Gigi Becali: „Îmi place să-l tachinez pe Iftime”

După ce Valeriu Iftime a refuzat 600.000 de euro pentru Andrei Chindriș, Gigi Becali a mărturisit că a căpătat o plăcere ascunsă din a-l tachina pe finanțatorul Botoșaniului.

„Așa-mi place să-l tachinez. El dacă tot timpul mă critică pe la televizor sau în interviuri. Mi-a zis Meme ”Băi, Gigi, n-ai văzut ce face pe la televizor?”. E un om plăcut, un om bun. Mie îmi place de el. Îmi place să-l tachinez, să-l enervez. Când pierde Botoșaniul, eu îi scriu lui mesaj ”Felicitări pentru victorie”. Eu îl tachinez pentru că țin la el, îmi place ca om.

După ce l-am luat pe Edjouma, l-am sunat și i-am zis că dacă cerea un milion, poate lua 900.000 sau 800.000. Ca să-l tachinez! E posibil să fi dat 400.000, mai mult nu dădeam. Sau e posibil să fi dat mai mult, nu știu. Caut un jucător de genul ăsta, închizător, care să urce cu mingea la picior.

Voi sunteți specialiști, eu am intrat în fenomenul ăsta, nu sunt specialist. Am ajuns la o concluzie, că fotbalul are mii de necunoscute pe care nimeni, nici Klopp, nici Mourinho, nu le cunoaște! E posibil să nu joace, eu spun la prima vedere ceea ce văd. Am văzut mulți jucători care vin la FCSB și clachează de la emoții. Eu spun ce este jucătorul ăsta, după care faptele vorbesc”, a spus Gigi Becali, la Ora Exactă în Sport.