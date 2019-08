BREAKING NEWS: Transfer URIAS anuntat la Craiova! S-a intors IVAN! Contract pe 4 ani

Andrei Ivan se intoarce la Craiova dupa 2 ani!

E prima super lovitura data de Victor Piturca dupa ce a fost numit manager general al clubului!

Ivan a plecat in 2017 la Krasnodar in schimbul a 3 milioane de euro! Craiova a reusit sa-l aduca inapoi pe jumatate din suma. Atacantul de 22 de ani nu mai era dorit in Rusia si a negociat in aceasta vara cu mai multe cluburi din strainatate. A fost aproape de Serie A, insa Piturca l-a convins sa revina in Liga 1. E prima achizitie pentru noua echipa de titlu pe care Piturca vrea s-o construiasca pe Oblemenco.

E sarbatoare in Oltenia. Ivan e unul dintre cei mai iubiti jucatori din noua istorie a clubului craiovean.

Andrei Ivan a participat alaturi de nationala U21 la Europeanul din Italia. S-a pregatit in vara cu Krasnodar, insa nu i-a convins pe rusi sa-i mai dea o sansa. Ivan a prins numai 9 meciuri in anul petrecut la Krasnodar, fara sa marcheze vreun gol. A fost apoi imprumutat in Austria, la Rapid Viena, insa nici aici n-a impresionat. A marcat de 3 ori in 40 de aparitii.



Craiova si-a anuntat transferul verii printr-o ghicitoare postata pe pagina de Facebook. Fanii s-au prins imediat despre cine e vorba! :) Univer sitatea s-a batut pana in ultima clipa cu CFR Cluj pentru transferul lui Ivan, anunta sursele www.sport.ro! Ivan are 7 selectii la nationala mare si 10 la U21. A marcat doar la tineret, o singura data.

Ivan n-are rabdare si vrea sa intre pe teren imediat dupa transfer. E pregatit sa joace titular peste numai 3 zile, in meciul cu FC Voluntari.