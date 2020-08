BREAKING NEWS | Comitetul de Urgenta al FRF a aprobat noul protocol medical! Vesti bune pentru cluburile din Liga 1! Care sunt principalele modificari

Din articol Infrangere cu 3-0 la masa verde pentru cine nu poate juca

Comitetul de Urgenta al FRF a aprobat noul protocol medical, modificat conform noului ordin MTS si MS.

Protocolul medical din sezonul trecut a pus cluburile in dificultate, iar din aceasta cauza sezonul nu a putut fi incheiat in totalitate. Mai multe meciuri au ramas nedisputate, situatie care se incearca sa fie evitata in noul sezon competitional.

Vestea buna pentru cluburile din Romania este ca daca un jucator va fi testat pozitiv, acesta va fi extras din grup si internat pentru 48 de ore, iar restul jucatorilor, daca vor fi negativi, isi vor putea continua activitatea competitionala.

Mai mult, testul persoanelor infectate se va reface la 7 zile, iar daca rezultatul va fi negativ, acestea isi pot relua activitatea, inclusiv in ceea ce priveste participarea la competitii oficiale, informeaza site-ul FRF.

In ceea ce priveste competitiile europene, FRF anunta ca daca apare un caz pozitiv in zilele 3 si 2 inaintea jocurilor, persoana va fi izolata si echipa va juca, sau dupa caz, va face deplasarea pe baza testului negativ al celorlalti componenti.

Infrangere cu 3-0 la masa verde pentru cine nu poate juca

In noul protocol medical se specifica foarte clar ca daca o echipa nu va putea disputa un meci din cauza numarului prea mare de imbolnaviri, va pierde cu 3-0 la masa verde:

"De asemenea, conform principiilor de desfasurare a competitiilor in contextul pandemiei, protocolul prevede ca o echipa care nu poate disputa un meci din cauza imbolnavirilor si va pierde cu 3-0 sa nu mai fie sanctionata si financiar", se mai arata in protocolul medical.

Un club are nevoie de 13 jucatori sanatosi in lot pentru a putea disputa meciul.

"Noul protocol pentru desfasurarea competitiilor a putut fi aprobat doar dupa publicarea in Monitorul Oficial a ordinelor comune ale ministrului tineretului si sportului si ministrului sanatatii nr. 780/1432/2020 si 978/1442/2020", se mentioneaza pe site-ul FRF.