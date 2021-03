BREAKING NEWS! Anunt BOMBA de la Iasi: Cristea, OUT de pe banca, inapoi pe teren! Presedintele clubului a fost sanctionat! Decizii drastice luate de conducere

Situatia de la Poli Iasi continua sa fie dramatica!

Clubul din Copou este pe ultimul loc in clasament, cu 16 puncte obtinute in 24 de meciuri jucate. Poli este si in centrul ultimului scandal din fotbalul romanesc, dupa ce antrenorul-jucator Andrei Cristea a fost acuzat i-a transmis centralului Petrescu ca ii doreste moartea.

In cursul diminetii de miercuri, Comitetul Director al clubului s-a intrunit, iar in urma sedintei s-au luat decizii drastice, care anunta schimbari majore la club.

Astfel, Andrei Cristea nu va mai fi antrenorul ultimei clasate, urmand sa revina pe teren, iar pe banca va fi instalat un antrenor cu experienta, al carui obiectiv este salvarea de la retrogradare, anunta ProSport.

Totodata, presedintele moldovenilor, Ciprian Paraschiv a fost sanctionat, urmand sa platteasca cu 10% din salariu in urmatoarele trei luni, iar Toni Helesteanu, directorul de scouting, a fost demis dupa transferurile facute.

In urma sedintei de miercuri s-a decis ca toate hotararile clubului sa fie luate doar de catre Comitetul Director pana la finalul sezonului.