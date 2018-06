Becali a fost cu ochii pe CSA Steaua - Academia Rapid: "M-am uitat sa ma distrez si mi-a placut un atacant de la Rapid! Le promit celor de la Steaua ca Rapid nu promoveaza!"

Gigi Becali a fost ironic cu privire la duelul de duminica seara de pe National Arena.

Gigi Becali a atacant din nou Steaua Armatei dupa infrangerea care tine echipa pentru inca un sezon in liga a IV-a.

"Sa vorbim mai bine despre ce s-a intamplat aseara, e important, un succes pentru locul 2, au prins podiumul CSA-ul. M-am uitat, cum sa nu ma uit? Ma uitam ca sa ma distrez. Eu o sa imi fac datoria, o sa ii razbun in liga a treia si ii mai tin un an in liga a 3-a pe Rapid ca sa-si ia revansa Steaua peste doi ani. Eu va promit ca ii tin pe Rapid in liga a treia doi ani, sa nu promoveze. Si sa vina ei (CSA Steaua) sa-i mai bata o data Rapidul.



Credeti ca peste tot merge asa? Acolo e alta mana de a castigat el (Florin Talpan) toate procesele alea. E mana altcuiva. Aia e clar nedreptate. N-ai cum sa castigi acele procese daca nu e ceva in neregula. N-ai cum. E ca lumina zilei ca aveam dreptate 100% eu. Pentru ce tot circul asta? Pai asta-i Steaua in liga a 4-a? Ii bate Rapidul, vrea sa ne scoata pe noi din Europa, in tara asta te doare capul. Eu o sa ma lupt ca sa pun lucrurile la punct.



N-ai cu cine sa discuti. Aici e altceva, forte oculte, nevazute. Adica vorbesti dar daca cer milioane, pe ce sa dau? Niciun judecator nu poate sa dea 10 ani ca nu-l lasa legea, legea spune clar ca prejudiciul e pe 3 ani. Ei au licentia marca (2014, 2015, 2016) cu 8.000-10.000 de euro pe un si cer 3.7 milioane pe un an? Pai aduc acte care sa demonstreze cat au platit.



La final mi-a placut unul care a intrat, atacantul care a intrat. Nu de la CSA Steaua, de la Rapid. Cel care a dat pasa la ratarea mare. Avea nume romanesc, Baltag, Buzdugan, nu mai stiu (nr. Petre Goge). Mi-a placut abilitatea. Se vede la astia ca sunt jucatori de liga a 4-a, ati vazut cum preiau, cate greseli au facut. La ala mi-a placut preluarea si apoi a dat pasa" a spus Gigi Becali la Pro X.