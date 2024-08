Avertismentul lui Ioan Ovidiu Sabău înaintea confruntării cu Petrolul Ploiești: "Am avut o săptămână complicată"

După derby-ul local, U Cluj se pregătește de partida cu Petrolul Ploiești, iar tehnicianul ardelenilor a vorbit despre importanța confruntării.

Reacția lui Ioan Ovidiu Sabău înaintea meciului cu Petrolul Ploiești

"Nu e mai uşor. Acum, toţi adversarii ne tratează diferit. Vor fi foarte motivaţi, vor pregăti foarte bine meciul cu noi. Venim după o perioadă foarte bună. Nu pot fi deconectaţi sau relaxaţi cei de la Petrolul. Noi venim după o perioadă bună. Sper sa ne fi refăcut, să fi găsit metodele potrivite de antrenament, de recuperare, de intensitate după acest joc. Sper să fi greşit foarte puţin în această săptămână, să-i pot aduce la o formă foarte bună din punct de vedere fizic, din punct de vedere mental. Să-şi dorească să avem continuitate în rezultate şi în joc, contează foarte mult.

Asta ne dorim, dacă vrem alte obiective la acest club, trebuie să ai continuitate în rezultate. Nu avem voie să ne mulţumim cu ce am realizat. Tot ce s-a întamplat frumos, deosebit la jocul cu CFR în 2-3 zile clar că am fost nevoiţi să uităm. Sper să fi fost destul de convingător în discuţiile pe care le-am avut, cât de important este să ne concentrăm şi să avem acea stare de spirit pe care am avut-o cu o săptămână înainte de meciul cu CFR.

Da, m-ar mulţumi şi un punct. Nu e uşor să ai 4 jocuri, din care 2 cu CFR şi FCSB şi să ai 8 puncte, cu o echipă care a făcut multe modificări, jucători noi. Am reuşit totuşi într-un timp destul de scurt să devenim o echipă omogenă, cât de cât cu o anumită identitate, relaţii de joc. Dar ce e foarte important e să îi ţii conectaţi, concentraţi şi să nu se mulţumească cu puţin. Aici e secretul, doar aşa reuşeşti să-ţi îndeplineşti obiectivele. Jucătorii trebuie să fie de fiecare dată capabili să o ia de la capăt.

Am avut şi o săptămână puţin complicată, cu 4-5 jucători puţin bolnavi. S-au făcut mari eforturi să îi recuperăm. Acum, să vedem cum vor arăta şi la ora jocului", a declarat Ioan Ovidiu Sabău, într-o conferință de presă.