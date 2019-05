Anunt URIAS pentru Hategan: arbitreaza semifinala de Europa League! Meciul anului pentru romani

Nu mai avem echipa in cupele europene din toamna, dar vom decide finalista Europa League!

Ovidiu Hategan va fi la centru la Chelsea - Eintracht Frankfurt, returul semifinalelor EL. Dupa 1-1 in Germania, Chelsea are prima sansa la calificare.



Din brigada lui Hategan vor face parte si asistentii Sebastian Gheorghe si Octavian Sovre. Aditionali vor fi Coltescu si Radu Petrescu, in timp ce asistenutl Ghinguleac va fi arbitru de rezerva.