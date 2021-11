Anamaria Prodan pariază pe un antrenor din Liga 1. "Are șanse foarte mari să câștige titlul"

Anamaria Prodan a fost întrebată cine deține în acest moment cele mai mari șanse pentru a cuceri titlul în Liga 1 și, deși se află într-o situație plină de frământări cu soțul său, Laurențiu Reghecampf, impresara FIFA a transmis că formația pregătită de Reghe e favorită.

"Eu am spus întotdeauna că Laurențiu Reghecampf este cel mai bun antrenor pe care îl are România, de departe. Da, are șanse foarte mari să câștige titlul", a declarat Anamaria Prodan Reghecamf, în cadrul unui eveniment care a avut loc joi seara.

Universitatea Craiova, echipă condusă de Laurențiu Reghecampf, se află după 14 etape pe locul al treilea în Liga 1, cu 28 de puncte. Formația patronată de Mihai Rotaru e devansată de campioana en-titre, CFR Cluj, cu 36 de puncte, și de FCSB, cu 30 de puncte.

În etapa a 15-a, Universitatea Craiova va întâlni duminică, în deplasare, de la ora 15:30, Farul Constanța, formație care a fost învinsă ieri, într-un meci restanță, pe teren propriu, de FCSB, scor 0-1.