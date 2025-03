Oltenii au primit vizita ardelenilor în Bănie vineri seară, de la ora 20:00, în prima etapă a play-off-ului SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, Universitatea Craiova a înregistrat toate cele trei puncte.



Alex Mitriță, ferm după Craiova - ”U” Cluj: ”Trebuia să ne luăm o revanșă”



Alex Mitriță a evidențiat după meci că oltenii și-au revenit după eșecul cu FCSB din ultima etapă a sezonului regulat și că împotriva ardelenilor au arătat motivați și au practicat un joc inteligent.



”S-a văzut pe teren că am jucat inteligent. În ambele faze, defensiv, ofensiv. Ne-am creat multe ocazii. Important e că am câștigat și că am acumulat cele trei puncte.



Trebuia să ne luăm o revanșă după meciul trecut. Ne-am motivat și am arătat că suntem o echipă. Din acest motiv am câștigat cu 3-0.



Pe plan personal, îmi doresc să dau cât mai multe pase decisive și cât mai multe goluri, dar mai importante sunt cele trei puncte.



În fotbal ești afectat o zi, două, până realizezi ce ai făcut. De asta e frumos fotbalul. Vine următorul meci peste o săptămână. Putem vedea ce am făcut greșit și azi am arătat bine”, a spus Alex Mitriță după meci.



Anzor Mekvabishvili a deschis scorul în minutul 38, în timp ce Carlos Mora a dublat avantajul în minutul 61, iar Jovo Lukic a închis tabela de marcaj la 3-0 în minutul 80.