Ambele goluri ale giuleștenilor i-au aparținut lui Alexandru Dobre.

Alex Dobre: ”Mi-am propus să îmi ascult instinctul mai mult!”

La finalul meciului, Alex Dobre a vorbit despre reușitele sale din meciul cu FC Argeș și a recunoscut că munca depusă în cantonamentul giuleștenilor s-a cunoscut pe teren. Dobre a explicat cum își păstrează prospețimea și a dezvăluit ce le-a cerut Constantin Gâlcă înainte de noul sezon.

”Sunt foarte fericit pentru munca depusă. Mi-am propus să îmi ascult instinctul mai mult, am fost inspirat, mă bucur că mi-am ajutat echipa și am câștigat. Ne așteptam să fie un meci dificil, este nou promovată, au jucători de calitate. Trebuie să și suferim, mă bucur că am trecut peste, nu am luat gol, am avut și noroc, face parte din joc, mă bucur pentru ce s-a întâmplat în această seară.

Încerc să las totul în voia lui Dumnezeu, încerc să gândesc pozitiv chiar dacă sunt în niște ipostaze nefaborabile. Atunci e cel mai greu să gândești pozitiv. Lucrez săptămânal cu un mental coach și mă bucur că devin din ce în ce mai bun de la antrenament la antrenament, de la meci la meci. Nu vreau să fiu judecat după goluri sau după pase de gol, vreau să fiu judecat după munca depusă. Am tras tare la antrenamente, am avut câte două antrenamente pe zi, pe o căldură de mureai, dar mă bucur că am făcut față, iar munca depusă s-a transmis în jocul nostru. Mă bucur pentru ce am reușit.

Gâlcă ne-a cerut să avem determinare, dorință și spirit de învingători”, a spus Alex Dobre după meci.