Alex Chipciu a dezvăluit că cel mai probabil Vladislav Blănuță o va părăsi pe Universitatea Cluj, având în vedere că a atras atenția cu evoluțiile sale din acest sezon. În acest sezon, jucătorul împrumutat de la FCU Craiova a înscris 12 goluri și a oferit patru pase decisive.

Alex Chipciu: ”E greu ca Vladislav Blănuță să mai rămână!”

Blănuță se va întoarce la FCU Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, însă este greu de crezut că fotbalistul va rămâne în Bănie. Totuși, mai mult ca sigur, atacantul nu va mai continua nici la echipa lui Sabău, mai ales având în vedere scandalul iscat în urmă cu doar câteva săptămâni, când antrenorul ”Șepcilor Roșii” a fost jignit de patronul clubului din Craiova și de fiul acestuia. La acel moment, Ioan Ovidiu Sabău declara că este extrem de afectat și vorbea chiar despre retragerea din antrenorat.

Chipciu a dezvăluit că a avut ceva contre cu Vladislav Blănuță, fotbalist pe care inițial l-a considerat indolent.

”E greu să mai rămână. Probabil are oferte, la câte goluri a dat. Eu am avut niște contre cu el la început. Mi se părea că e indolent. Probabil ăsta era stilul lui. Am zis-o și colegilor. În ultimele meciuri l-am văzut mai determinat.

Are calități foarte, foarte bune. Ar putea să joace la echipe mari din Europa. El, dacă merge și confirmă, poți să-l bagi la o echipă mare.

Mi se părea că e moale. Noi ne luam de el că e indolent. Mi se pare că a crescut pe partea asta de agresivitate. Îl văd din ce în ce mai implicat în meciuri. Era acolo. El are calități. Poate să fie un jucător foarte, foarte bun”, a spus Alex Chipciu, citat de Fanatik.