Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid Bucureşti, Adrian Mutu, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că speră într-o victorie în partida cu Petrolul Ploieşti pentru a da continuitate rezultatelor bune obţinute de echipa sa în acest început de sezon.

Adi Mutu, înainte de Petrolul - Rapid: "Săpunaru e mai bun decât Tamaș"

"Meciul cu Petrolul este un derby pentru noi şi îl tratăm ca atare. Ne aşteaptă o atmosferă încinsă la Ploieşti, ştim asta, dar sperăm să câştigăm pentru că ăsta e scopul nostru pentru a da continuitate rezultatelor bune de până acum. E un meci care contează mult pentru noi, chiar dacă până acum am jucat cu echipele care au terminat sezonul trecut pe primele trei locuri. Petrolul joacă în sistem 5-4-1, se apără foarte bine. Au în defensivă jucători cu experienţă, dar şi în atac... sunt jucători care au fost şi la echipa naţională. Dar sperăm să avem posibilitatea să străpungem apărarea lor pentru a marca şi a câştiga în final", a afirmat el.

"Sunt prieten cu Gabi Tamaş. E normal să fim duşmani pe teren şi prieteni în afara lui. El încă joacă pentru că îi place, aşa cum face şi Săpunaru. O să avem un adversar pe măsură, asta e clar. Uimit nu sunt că Tamaş şi Săpunaru încă mai joacă. Fără doar şi poate Săpunaru e mai bun dintre ei. Nu se supără Tamaş că spun asta", a spus Mutu zâmbind.

Antrenorul crede că va fi bine primit de suporterii Petrolului la Ploieşti: "Eu cred că voi fi primit bine de suporterii Petrolului. Am fost acolo şi cu FC U Craiova şi am fost primit foarte bine. Ei ştiu că îi apreciez pentru că atunci când am jucat la Petrolul au fost tot timpul lângă mine. Dar e un meci de fotbal, sunt antrenorul Rapidului şi e normal să vreau să câştig".

Mutu a menţionat că prelungirea contractului său până în 2025 îl bucură, dar a subliniat că acest lucru aduce o responsabilitate mai mare.

Adi Mutu, după prelungirea contractului: "E un vot de încredere"

"E un vot de încredere prelungirea, m-a bucurat mult. Îl tratez cu maximă seriozitate, pentru că acest vot de încredere din partea conducerii aduce şi presiune şi responsabilitate mare. Rapid e pe un drum bun, un drum sănătos, ceea ce pe mine mă bucură aşa cum îi bucură şi pe suporteri. Acum trebuie ca şi noi să demonstrăm ca echipă. Să obţinem rezultate pentru că asta ne dorim toţi", a mai spus el.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte formaţia Petrolul Ploieşti, sâmbătă, de la ora 21:45, pe Stadionul ''Ilie Oană'' din Ploieşti, într-o partidă contând pentru etapa a 5-a a Superligii.

