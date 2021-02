Acum 6 luni spunea ca e intre primii 5 din Europa, azi l-a INTERZIS in prima echipa a FCSB! Decizie incredibila a lui Becali: ce jucator e out de pe foaia cu titulari

Gigi Becali este recunoscut pentru faptul ca isi schimba foarte rapid si radical parerile despre jucatori.

In ultimele luni au existat exemple precum Sergi Bus sau Adrian Petre, iar acum se pare ca a venit randul unui fundas sa aiba aceeasi soarta.

Potrivit Gazetei Sporturilor, Ionut Pantiru a cazut in dizgratia patronului de la FCSB, care a dat ordin ca fundasul stanga venit de la Iasi sa nu mai prinda echipa, mai ales dupa transferul lui Radunovic.

Decizia lui Becali vine la putin mai mult de un an dupa ce a declarat ca Pantiru va fi unul dintre cei mai buni fundasi din Europa.

Mai mult, finantatorul FCSB-ului l-a criticat pe Cosmin Contra, care era la acel moment selectionerul Romaniei, pentru faptul ca nu il convoaca pe Pantiru la nationala.

"Pantiru este pariul meu. E cel mai bun fundas stanga din Europa. O sa vedeti voi, peste un an de zile o sa plece pe 20 de milioane de euro, ca fundas stanga. Vedem peste un an daca ma pricep la fotbal sau nu.

Cum sa nu-l iei pe Pantiru. E cel mai bun fundas stanga din Europa si tu nu il convoci. Asta inseamna ca nu stii fotbal. Nu e rautate, e necunostinta. Inseamna ca nici cei din Federatie nu stiu fotbal, nu cunosc.

Pai, daca stiau fotbal se gasea unul sa-i spuna lui Contra: 'Bai, Cosmine, esti nebun, cum sa nu-l iei pe Pantiru!'. Asta inseamna ca nu stiu fotbal. Contra nu e un om rau, dar nu stie fotbal, sau sa vedem daca nu stiu eu. O sa vedem peste cateva luni, sau peste un an. Si daca eu nu stiu fotbal, imi cer iertare", spunea Gigi Becali in noiembrie 2019 la Digi Sport.

Ionut Pantiru a fost transferat de FCSB in iulie 2019 de la Poli Iasi in schimbul sumei de 200.000 de euro.

In acest sezon, a fost titular in majoritatea meciurilor in turul campionatului, bifand 15 aparitii in Liga 1, insa odata cu venirea lui Radunovic, nu i-au mai fost acordate sanse.