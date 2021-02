Ciobotariu, suparat pe jucatorii sai dupa infrangerea de la Craiova: "In prima repriza am jucat slab, nu am aratat entuziasm!"

Hermannstadt a pierdut in deplasare cu Craiova in etapa a 24-a din Liga 1, scor 0-1.

Dupa meci, Liviu Ciobotariu s-a aratat foarte nemultumit de jocul prestat de fotbalistii sai in prima repriza. Antrenoul lui Hermannstadt a spus ca oltenii au meritat victoria, insa cu putina sansa echipa sa ar fi putut scoate un egal.

"Se putea mai mult daca faceam si prima repriza exact ce am facut si in a doua. In prima repriza am jucat slab, nu am aratat entuziasm. De asta sunt suparat, le-am spus si jucatorilor. In a doua repriza am jucat ceea ce ne-am propus sa jucam de la inceput.

Puteam sa si egalam, nu stiu daca era meritat. Este o victorie meritata a Craiovei, insa cu putina sansa, daca inscria Matricardi la ultima faza, puteam sa obtinem un egal.

Fazele fixe reprezinta unul dintre atuurile noastre. Inca nu am marcat, insa speram ca in meciurile viitoare sa fim mai atenti si sa reusim sa inscriem.

Pentru noi este foarte important orice joc. Avem nevoie de puncte si incercam sa scoatem maximum din toate jocurile. Important este sa invatam din greselile pe care le-am facut in prima repriza si sa continuam lucrurile bune pe care le-am facut in partea a doua", a declarat Liviu Ciobotariu dupa infrangerea de la Craiova.