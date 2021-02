Camara, DEBUT pentru Craiova la DOUA ZILE dupa ce a semnat! Primele imagini cu fostul jucator al lui Dinamo in tricoul oltenilor

Universitatea Craiova si Hermannstadt s-au intalnit in etapa cu numarul douazeci si patru din Liga 1.

Cicaldau a deschis scorul pentru echipa lui Ouzounidis in minutul 33, cu un gol superb din lovitura libera! Golgheterul oltenilor a sutat de la marginea careului, fara ca Figueiredo sa poata interveni.



Meciul cu Hermannstadt a fost unul special pentru Juan Camara, care a debutat in tricoul noii sale echipe, la doar doua zile dupa ce a semnat.



Mijlocasul spaniol a fost trimis de antrenor in teren in minutul 78 al partidei, in locul lui Baiaram.