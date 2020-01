A revenit "Bizonul"! Gnohere a ajuns in cantonamentul din Marbella: atacantul ar putea sa evolueze in ultimul amical al ros-albastrilor

Harlem Gnohere a avut parte de o vacanta prelungita.

"Bizonul" a sosit in cantonamentul echipei sale din Spania si se va pregati in urmatoarele doua zile alaturi de colegii sai. Atacantul ar putea evolua in ultimul amical de la Marbella, contra celor de la Jeonbuk Hyundai FC, care va fi pe 22 ianiarie.

Gnohere a asteptat un transfer in afara Romaniei in aceasta iarna, dar FCSB nu a mai ajuns la o intelegere cu niciun club. Atacantul va evolua in continuare pentru FCSB, pentru care a marcat in acest sezon 6 goluri.