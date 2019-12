"A gresit, merita inca o sansa!" Hagi nu e atat de drastic cu fotbalistul suspendat pentru pariuri: "Probabil a invatat ceva din toate astea!"

Mihai Vodut (25 ani) a fost suspendat pentru 2 ani si a primit o amenda uriasa, de 300.000 de lei.

Jucatorul Chindiei a fost suspendat din cauza pariurilor sportive. Vodut ar fi pariat chiar pe propria echipa, in perioada in care se afla sub contract cu Viitorul, dupa cum declara fosta sa iubita.

In luna ianuarie a fost concediat de la Viitorul, dupa scandalul cu pariuri in care a fost implicat. Atacantul de 25 de ani a trecut pe la Beitar Ierusalim pentru cateva luni, apoi a semnat cu Chindia. In acest sezon are 12 meciuri si doua goluri pentru echipa lui Viorel Moldovan.

Gica Hagi nu e atat de drastic cu fostul sau jucator. "Regele" este de parere ca Vodut merita o a doua sansa.



"Vodut a gresit, ca orice om poti gresi, trebuie analizat el si sa i se dea o sansa. Stiu ca sufera, ca orice copil tanar care greseste, merita inca o sansa. Probabil a invatat din toate astea ceva", a declarat Gica Hagi.