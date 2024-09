Și-a îndeplinit cel mai mare vis al carierei! Alexandru Bologa, campion paralimpic la judo 

Alexandru Bologa l-a învins în finală pe Yergali Shamey, din Kazahstan, cu 10-0. Într-o luptă spectaculoasă, românul a adus aurul paralimpic României, printr-un ippon senzaţional, realizat în 1:22 minute.

Sportivul român a urcat astfel pe prima treaptă a podiumului, după ce la Rio 2026 şi Tokyo 2020 a câştigat medalii de bronz.

Médaille d'or ???? pour la Roumanie aux Jeux Paralympiques @Paralympics @Paris2024! Alexandru Bologa ???????? est le champion Paralympique au para judo non voyants (J1). Toutes nos félicitations ????! #ComitetulNationalParalimpic @tineretsisport #Paris2024 #paralympics2024 pic.twitter.com/i6dL0i237N — Ambassade de ???????? Roumanie en ???????? France (@RoumanieFrance) September 6, 2024

O viață marcată de provocări și triumfuri

Alexandru Bologa nu s-a născut nevăzător. Povestea sa a început încă din pântecele mamei, când o infecție microbiană a afectat dezvoltarea sa fetală. La vârsta de șase ani, Alex și-a pierdut complet vederea, o situație pe care familia sa a trebuit să o accepte și să o depășească.

"A fost greu pentru familia mea să accepte faptul că nu voi mai putea vedea niciodată, dar am trecut ușor peste asta. Când ești copil, în inocența ta, accepți mai ușor diverse situații. Pentru mine, nu a fost o tragedie", relatează Alex Bologa într-un interviu pentru news.ro.

Determinat să-și trăiască viața la maxim, Alex s-a mutat la Cluj-Napoca pentru a studia la o școală specială. Aici a descoperit prima sa pasiune sportivă, înotul, care i-a deschis calea către o viață activă și plină de realizări.

Descoperirea judoului: O nouă direcție în viață

Punctul de cotitură în cariera sportivă a lui Alexandru Bologa a venit la vârsta de 16 ani. Preșidenta Comitetului Paralimpic Român, Salvia Marion Wood-Lamont, a inițiat un program de descoperire a tinerelor talente pentru judo. Alex a fost remarcat de antrenoarele Csokasi Eniko și Gianina Andreica în timpul unei selecții la liceul său.

"Până atunci, nu știam ce înseamnă judo, dar când am pășit pentru prima dată pe tatami, am simțit ceva special, am simțit că mi-am găsit locul. Locul meu fericit," își amintește Bologa.