Alexandru Bologa: Călătoria unui campion nevăzător spre aurul paralimpic

Bologa, în vârstă de 28 de ani, este liderul clasamentului mondial IBSA Judo la categoria J1 -73 kg din 2019. Cu două medalii de bronz paralimpice deja în palmaresul său, sportivul român țintește acum cea mai înaltă treaptă a podiumului la Paris.

O viață marcată de provocări și triumfuri

Alexandru Bologa nu s-a născut nevăzător. Povestea sa a început încă din pântecele mamei, când o infecție microbiană a afectat dezvoltarea sa fetală. La vârsta de șase ani, Alex și-a pierdut complet vederea, o situație pe care familia sa a trebuit să o accepte și să o depășească.

"A fost greu pentru familia mea să accepte faptul că nu voi mai putea vedea niciodată, dar am trecut ușor peste asta. Când ești copil, în inocența ta, accepți mai ușor diverse situații. Pentru mine, nu a fost o tragedie," relatează Bologa într-un interviu pentru news.ro.

Determinat să-și trăiască viața la maxim, Alex s-a mutat la Cluj-Napoca pentru a studia la o școală specială. Aici a descoperit prima sa pasiune sportivă, înotul, care i-a deschis calea către o viață activă și plină de realizări.

Descoperirea judoului: O nouă direcție în viață

Punctul de cotitură în cariera sportivă a lui Alexandru Bologa a venit la vârsta de 16 ani. Preșidenta Comitetului Paralimpic Român, Salvia Marion Wood-Lamont, a inițiat un program de descoperire a tinerelor talente pentru judo. Alex a fost remarcat de antrenoarele Csokasi Eniko și Gianina Andreica în timpul unei selecții la liceul său.

"Până atunci, nu știam ce înseamnă judo, dar când am pășit pentru prima dată pe tatami, am simțit ceva special, am simțit că mi-am găsit locul. Locul meu fericit," își amintește Bologa.

Această întâlnire cu judoul a reprezentat mai mult decât descoperirea unui sport; a fost momentul în care Alex și-a găsit vocația și direcția în viață. Judo i-a oferit independență și oportunitatea de a-și scrie propria poveste.

Un rol crucial în dezvoltarea sa ca sportiv l-a avut antrenorul său, Tamas Ghergely, cunoscut ca Sensei Tomi. Relația lor a depășit granițele unei simple colaborări antrenor-sportiv, devenind o prietenie profundă și o sursă constantă de inspirație și suport.

"Fără el, viața mea nu ar fi fost la aceeași," mărturisește Alex, subliniind importanța acestei relații în parcursul său sportiv și personal.

Drumul către excelență și visul olimpic

Primul eveniment de judo la care a participat Alexandru Bologa a fost Cupa Nordului de la Baia Mare, în 2012. De atunci, ascensiunea sa în lumea judoului paralimpic a fost remarcabilă. În 2016, la doar patru ani de la debutul său în acest sport, Alex a obținut medalia de bronz la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro.

"Când am câștigat medalia de bronz la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro, a fost momentul în care mi-am spus: Pot! Imposibilul nu înseamnă nimic", declară Bologa, evidențiind impactul profund al acestei realizări asupra mentalității sale.

Succesul de la Rio nu a fost un eveniment izolat. La Jocurile Paralimpice de la Tokyo 2020, Alexandru a repetat performanța, câștigând din nou medalia de bronz. Aceste realizări au consolidat poziția sa în elita judoului paralimpic mondial și au alimentat ambiția sa pentru viitor.

Acum, la Paris 2024, Alexandru Bologa își propune să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. "Ar fi probabil una dintre cele mai fericite zile din viața mea, pentru că mi-aș îndeplini cel mai mare vis în sport," spune el despre perspectiva câștigării medaliei de aur.

Drumul către aurul paralimpic nu este lipsit de provocări. Bologa identifică doi adversari redutabili: Sherzod Namozov din Uzbekistan și Vugar Shirinli din Azerbaidjan. Cu toate acestea, determinarea și pregătirea riguroasă îl fac pe sportivul român să privească cu încredere către competiția care urmează.

Motto-ul lui Alexandru Bologa, "Cazi de șapte ori, te ridici de opt!", reflectă perfect spiritul său neînfricat și reziliența în fața adversităților. Această mentalitate l-a ajutat să depășească nu doar provocările sportive, ci și pe cele din viața de zi cu zi.

Viața lui Alex în afara tatmi-ului

În afara tatami-ului, Alex este un tânăr cu pasiuni diverse. Îi place să călătorească, să facă drumeții, să meargă la concerte și să patineze. Aceste activități demonstrează că, în ciuda handicapului său vizual, el trăiește o viață plină și activă.

Alexandru Bologa nu se vede doar ca un sportiv de performanță, ci și ca un potențial mentor pentru generațiile viitoare. Visul său de a deveni antrenor de judo arată dorința de a da înapoi comunității și de a inspira alți tineri cu dizabilități să-și urmeze pasiunile.

Sprijinul familiei a jucat un rol crucial în călătoria lui Alexandru. Fratele său mai mic, deși nu practică niciun sport, rămâne unul dintre cei mai mari susținători ai săi, alături de restul familiei. Această rețea de suport emoțional a fost esențială în depășirea momentelor dificile și în menținerea motivației sale la cote înalte.