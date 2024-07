Novak Djokovic a câștigat duelul titanilor! Rafael Nadal, eliminat de la JO 2024

După o oră și 44 de minute de joc, Novak Djokovic l-a învins pe Rafael Nadal cu 6-1, 6-4. Cei doi tenismeni s-au înfruntat pe arena ”Philippe-Chatrier”.

A fost al 60-lea duel dintre Djokovic și Nadal, care la ceremonia de deshidere i-a fost pasată Torța Olimpică de la fostul internațional francez Zinedine Zidane.

În optimi, Djokovic îl va înfrunta pe învingătorul meciului dintre neamțul Dominik Koepfer și italianul Matteo Arnaldi.

Rafa Nadal wins an OUTRAGEOUS point against Novak Djokovic at the Olympics.

Unbelievable defense.

Overhead off of Novak’s overhead.

Trademark Rafa forehand to finish it off.

Ridiculous tennis… jaw on the floor.

