Legendarul luptător american a reacționat după accidentarea horror a Cătălinei Axente: ”Să ne rugăm pentru ea!”

În runda a doua, Cătălina a fost proiectată de americanca Kennedy Alexis Blades, s-a lovit cu capul de saltea și a suferit un traumatism cervical. Sportiva a rămas nemișcată, iar medicii au intervenit imediat, i-au imobilizat gâtul cu un guler cervical și a părăsit arena pe targă.

Jordan Burroughs a reacționat după accidentarea Cătălinei Axente

Deși accidentarea a fost teribilă, se pare că Axente este într-o stare bună și își poate mișca degetele și picioarele.

După acest incident a reacționat și Jordan Burroughs, care și-a felicitat conaționala, însă le-a transmis fanilor săi să se roage pentru sportiva noastră.

Jordan Burroughs este unul dintre cei mai cunoscuți luptători americani. Medaliat cu aur la Jocurile Olimpice din 2012, Burroughs este de șase ori campion mondial și multiplu medaliat cu aur la Jocurile Panamericane și la turneele internaționale.

Burroughs a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris după ce a pierdut în calificări în fața lui Jason Nolf.

”Kennedy Blades a livrat un suplex uriaș pe adversara ei din România și a câștigat meciul de deschidere prin tech-fall.

Din păcate, adversara ei a avut o aterizare ciudată și dureroasă și a fost nevoie să fie scoasă de pe arenă pe targă.

Vă rog să ne rugăm pentru ea”, a scris Jordan Burroughs pe X.com.

Kennedy Blades lands a big suplex on her Romanian opponent to win her opening round match by tech-fall.

Unfortunately a painfully awkward landing for her opponent that had to be medically removed from the arena via stretcher.

Please keep her in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/2KjB2Nlahe

— Jordan Burroughs (@alliseeisgold) August 10, 2024

Ce a spus Elisabeta Lipă după accidentarea Cătălinei Axente

”Meci cu final dramatic pentru Cătălina Axente! În astfel de momente, nu ne gândim decât la sănătatea Cătălinei. Îi doresc să se refacă rapid şi să depăşească acest moment teribil din cariera ei!”, a transmis Elisabeta Lipă prin intermediul unui comunicat.