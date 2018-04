EXCLUSIV! Interviu cu Vlad Dragomir, jucatorul lui Arsenal: "Sunt pe lista pentru echipa mare sezonul viitor"

Tanarul jucator a vorbit despre viata din Anglia, posibila intoarcere in Romania si multe altele.

La 19 ani, Vlad Dragomir este capitanul nationalei U19 si mijlocasul Academiei lui Arsenal. Sezonul acesta, echipa lui a iesit campioana in Premier League 2, competitie in care Vlad a inscris de 6 ori si a dat un assist in 19 meciuri. Dragomir a acordat un interviu in exclusivitate pentru sport.ro in care da detalii din culisele vietii de tanar fotbalist la un club mare.



Cum te-ai adaptat in Anglia, mai ales din postura de roman? Cum te-au primit coechipierii si fanii?

Cei de la club sunt foarte prietenosi, te ajuta sa te adaptezi cat mai repede pentru ca stiu si ei cum e sa fi nou undeva. Ei stiu cat de mult te pot ajuta prin a vorbi cu tine si a iti arata unele lucruri pe care tu nu le stii inca.

Referitor la fani, chiar am ramas surprins dupa ce am semnat cati au inceput sa-mi scrie. S-a vazut diferenta pe siteurile de socializare unde a crescut numarul de urmaritori de 6-7 ori si au venit toti cu mesaje frumoase de bine ai venit si incurajare, m-au ajutat foarte mult sa ma adaptez.

Arsenal are una dintre cele mai bune academii din Anglia, lucru care s-a vazut si cand ati castigat Premier League 2 (Campionatul U23 al Angliei). Cum te simti ca jucator la un club asa prestigios? Cum te-ai simtit cand ati iesit campioni?

Este o senzatie foarte frumoasa, cand merg la nationala si ma intreaba lumea unde joc, simt o mandrie in mine sa le pot spune ca joc la Arsenal. In acelasi timp e si foarte complicat, avand jucatori adusi din toate colturile lumii, toti pe la nationalele respective, este foarte greu sa prinzi echipa. Esti singurul care te poate face sa joci, sa fi titular, si faci asta prin a te antrena din greu, a munci si a dovedi ca meriti

Daca vrei sa fii la o echipa de top, doar asa poti reusi.



Ce reguli iesite din comun vi se impun atunci cand sunteti la club?



Au facut in asa fel ca telefoanele sa nu aiba semnal atunci cand suntem in vestiar, doar internet. Nu avem voie sa iesim cu telefoanele din vestiar pentru ca odata ce esti in sala sau in camera de vizualizari, de exemplu, mi se pare normal sa fi atent la ce ai de facut si nu la telefon.



Presupun ca te-ai intalnit cu Arsene Wenger la club. Care a fost reactia clubului atunci cand si-a anuntat plecare?

N-as vrea sa vorbesc foarte mult despre asta. Tot clubul este socat pentru ca a ales sa plece dupa atata timp, cu toate ca lumea se astepta sa se intample la un moment dat. Cu toate astea, tot este un soc si lumea este trista si toata lumea ii multumeste. Din punctul meu de vedere este cea mai mare legenda a clubului si practic a facut din acest club un nume mare, cum e stiut de toata lumea.



Anul asta au fost foarte multi tineri care au avut un sezon extraordinar in Premier League, Sane (Manchester City), Trent-Arnold (Liverpool), Rashford (Manchester United), tu cand crezi ca iti vei face debutul?



Din cate mi s-a spus, sunt pe lista pentru a ma antrena cu echipa mare sezonul viitor. Acum depinde si cine vine in locul lui Wenger. Exista sanse ca noul antrenor sa nu opteze pentru jucatorii juniori sau sa o faca, depinde foarte mult de ideile si filozofia acestuia.



Vorbind de viitor, Cosmin Contra a lasat de inteles ca in scurt timp Ianis Hagi isi poate face debutul la nationala mare. Cand crezi ca o sa te ia in considerare si pe tine pentru echipa mare?

Depinde doar de mine, cum ma pregatesc, cum joc, dar nu ma gandesc momentan la asta. Acum ma gandesc numai la jocul meu si cum pot da cel mai mult pentru a-mi ajuta echipa. Pana la urma pentru asta sunt platit, daca voi fi convocat la nationala, voi veni cu mare drag.

Cand crezi ca va prinde Romania un turneu final? Am avut o campanie de calificare pentru Mondial nereusita. Crezi ca odata cu venirea noului selectioner, Cosmin Contra, Romania va reusi sa se califice la Euro?



Da, cu siguranta sunt sanse. Din cate am vazut, au aparut multi juniori la echipa mare, am avut si eu sansa de a ma antrena cu majoritatea. Sunt jucatori cu perspectiva, foarte talentati, nu este aproape nicio diferenta intre colegii mei de aici si cei de la nationala. Daca este vreo diferenta este cea de mentalitate care totusi pleaca de la cluburi si metodele de pregatire. In Romania ne lipsesc conditiile, daca am avea aceleasi conditii ca in strainatate, ne-am bate umar la umar cu orice tara.



Apropos de Romania, te vezi vreodata jucand in Liga 1? A existat vreun contact din partea unei echipe din tara?



Nu as vrea sa ma intorc in Romania, sincer sa fiu. A existat contact in trecut dar nu sunt interesat.

Aubameyang este supranumit regele masinilor, v-ati imprietenit? Te-a plimbat vreodata cu masina lui?

Da, chiar in primele zile in care a venit si am facut antrenament cu echipa mare. A fost foarte prietenos, mai ales cu noi, juniorii. Este foarte deschis, s-a pus la mintea noastra, a fost foarte glumet si l-am simtit de parca il stiam de foarte mult timp. Chiar daca pare genul de fotbalist figurant din exterior, datorita masinilor scumpe sau pentru ca se arata mult in public, s-a comportat foarte frumos cu noi si este o persoana minunata.

Ai vreun mentor sau indrumator la echipa mare?

Per Mertesacker, care din sezonul urmator va fi manager la academie. Tot timpul dupa antrenament vine la noi in academie si isi face timp pentru noi. Pentru oricine vrea sa vorbeasca cu el, sa ii explice situatia in care se afla, sa ii ceara sfaturi este foarte deschis cu juniorii.

Autor: Alex Iancu