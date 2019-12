VIDEO | Cristiano Airways! Detenta INCREDIBILA pe care a avut-o Ronaldo la golul marcat contra Sampdoriei

Juventus intalneste Sampdoria in deplasare.

Cristiano Ronaldo pare sa aiba superputeri! Atacantul a marcat un gol incredibil in meciul cu Sampdoria, chiar inainte de pauza, ducand scorul la 2-1 pentru Juventus.

Portughezul, in varsta de 34 de ani, a impresionat pe toata lumea cu detenta fabuloasa pe care a reusit-o la golul marcat cu capul, la care portarul Audero nu a avut nicio sansa.

Cristiano Ronaldo are 9 goluri marcate in acest sezon de Serie A, in 13 partide.