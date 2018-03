Transferul incredibil pentru care se vor lupta toti granzii din lume! Suma neasteptat de mica pentru care va putea fi cumparat Donnarumma in vara

Desi a semnat un nou contract vara trecuta, Gianluigi Donnarumma se pregateste de despartirea de AC Milan.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

La doar 19 ani, Gianluigi Donnarumma este cel mai promitator portar din lume si se afla pe lista tuturor echipelor mari ale Europei. Desi a semnat un nou contract vara trecuta ce l-a transformat intr-unul dintre cei mai bine platiti jucatori din Serie A, zilele lui Donnarumma la AC Milan par numarate.

Desi Mino Raiola a cerut ca acel contract sa fie anulat, ceea ce l-ar face pe Donnarumma sa devina liber de contract in vara, sansele ca acest lucru sa se intample sunt mici. Totusi, Gazzetta dello Sport anunta ca Donnarumma ar putea fi transferat in vara pentru o suma mai mica decat s-ar fi crezut.

In contractul lui Donnarumma cu AC Milan exista o clauza de reziliere de 40 de milioane de euro care ar putea fi activata daca AC Milan nu reuseste sa se califice in urmatorul sezon al Ligii Campionilor. In acest moment, Milan se afla pe locul 6, la 5 puncte in spatele celor de la Lazio.