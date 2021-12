SMS de 80 de milioane de euro! Pe el se bat PSG și Manchester United

Sergej Milinkovic-Savic (26 de ani) poate pleca de la Lazio la finele acestui sezon, chiar dacă mai are contract cu gruparea biancocelestă până în 2024.

Este bine cunoscută intenția lui Claudio Lotito, cel care conduce clubul din capitala Italiei, de a-l vinde pe mijlocașul sârb pentru o sumă impresionantă, care să marcheze și un record pentru club.

De data aceasta, Lotito vrea să obțină o sumă cuprinsă între 70 și 80 de milioane de euro pentru Milinkovic-Savic, notează jurnalistul Nicolo Schira.

