"Mauro nu vrea sa faca sex cu mine!" Wanda Nara n-a mai recunoscut niciodata asta! De ce apar problemele intre ea si Icardi

Wanda a dezvaluit mai multe secrete din relatia ei cu Mauro Icardi intr-un interviu acordat Repubblica Delle Donne.

Intrebata ce parere are despre recomandarile lui Antonio Conte ca jucatorii 'sa faca efort cat mai putin in timpul sexului', Wanda n-a facut economie de cuvinte. :)

"Mauro e foarte profesionist si nu face nimic inaintea partidelor. Doar dupa, si numai daca meciul a mers bine. Daca nu, nici macar nu se uita la mine", a dezvaluit Nara.

Intrebata si de momentul cel mai controversat al vietii ei, cel in care si-a inceput relatia cu Icardi dupa ce fusese casatorita cu prietenul acestuia, atacantul Maxi Lopez, Wanda a raspuns: "L-am parasit pe MAxi Lopez si am plecat in Argentina. Acolo a inceput relatia cu Mauro. Aveam 3 copii si nu mi-a fost usor sa ma duc in Argentina si s-o iau de la capat. Faptul ca l-am gasit pe Mauro, care e tanar, a fost foarte important pentru mine. N-a fost doar o alegere pentru mine, l-am ales pe el pentru ca imi iubea copiii!"

Icardi a marcat 13 goluri in 16 partide pentru PSG in acest sezon in toate competitiile.

"Plecarea lui Mario de la Inter a fost buna pentru toata lumea. A mers la o echipa mai buna si mai importanta. Am amintiri fantastice de pe San Siro si de la suporterii Interului. Fanii adevarati stiu ca Mauro a fost mereu de partea clubului, decizia de a pleca la PSG a fost luata si pentru a nu-i trada. Icardi a plecat la un club pe care nu-l putea refuza, iar Interului i-a mers de asemenea bine", a spus Wanda pentru Repubblica.

FULLSCREEN Galerie Foto

/