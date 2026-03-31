Clubul AC Milan a confirmat semnarea unei înţelegeri cu atacantul Andrej Kostic de la FK Partizan Belgrad, care se va alătura formaţiei italiene de la 1 iulie 2026, potrivit Football Italia.

Andrej Kostic, de la Partizan Belgrad la AC Milan

AC Milan a definitivat achiziţia atacantului de 19 ani de la Partizan, a confirmat, marţi, într-un comunicat clubul italian.

Promiţătorul atacant central s-a aflat îndelung în discuţii cu ''rossoneri'', portalul Football Italia relatând încă din decembrie despre aceste negocieri.

Kostic a venit la Milano duminică pentru a fi supus unor teste medicale.

Următoarea țintă: Dusan Vlahovic

Agentul său, Darko Ristic, este reprezentantul unui alt jucător ţintă pentru clubul milanez, respectiv starul lui Juventus Torino, Dusan Vlahovic.

Kostic are 11 goluri în 34 de apariţii la nivel de club în acest sezon. El şi-a făcut debutul la seniori pentru naţionala Muntenegrului cu mai puţin de un an în urmă, în octombrie 2025.

Expertul în transferuri Matteo Moretto a relatat pe reţeaua X că AC Milan a plătit clubului Partizan 3,5 milioane de euro pentru a obţine semnătura jucătorului de 19 ani şi va mai achita încă 4,5 milioane de euro în drepturi comerciale, la care se adaugă clauza de vânzare.

Kostic îşi va încheia sezonul la Partizan şi se va alătura în mod formal clubului AC Milan de la 1 iulie.

''Clubul AC Milan este încântat să anunţe transferul jucătorului Andrej Kostic de la Fudbalski Klub Partizan, care se va alătura de la 1 iulie 2026'', a anunţat formaţia din Serie A într-un comunicat citat de Agerpres.

''Atacantul, născut în 2007, va face parte din Milan Futuro Project, dedicat creşterii şi dezvoltării tinerelor talente'', a adăugat clubul din Serie A.