Echipa pregătită de Cristi Chivu (45 de ani) o va întâlni pe Fiorentina duminică seară, de la ora 21:45, în etapa #30 din primul eșalon al Italiei.

În aceeași rundă, AC Milan a învins-o pe Torino acasă cu 3-2 și a ajuns la cinci lungimi în spatele rivalei în clasamentul din Serie A.

Gazzetta dello Sport îl avertizează pe Chivu

După meciul AC Milan - Torino, publicația italiană Gazzetta dello Sport a avertizat-o pe Inter în lupta la titlu: ”Diavolul există”, au notat italienii, potrivit TMW.

Cât despre meciul ”nerazzurrilor” cu Fiorentina, Gazzetta dello Sport a scris: ”Inter, la atac!”, conform aceleiași surse menționate mai sus.

Dacă Inter o va învinge pe Fiorentina în deplasare, atunci formația dirijată de Chivu se va întoarce la opt puncte de ocupanta locului secund, AC Milan.

Inter nu a avut cele mai bune rezultatele în luna martie. În runda precedentă a remizat cu Atalanta, scor 1-1, după ce pierduse derby-ul cu AC Milan, scor 0-1.

Nimeni de la Inter nu a mers la interviuri după meciul cu Atalanta, iar Cristi Chivu a explicat motivul la conferința de presă premergătoare duelului cu Fiorentina.

”A fost o decizie luată împreună, după ce s-a întâmplat pe teren duminica trecută. Prefer întotdeauna să vorbesc despre fotbal, nu să mă concentrez pe lucruri care pot crea alibiuri sau scuze.

Am făcut unele greșeli tehnice și tactice în acel meci. Ne-am întrebat ce am fi putut face mai bine. Așa că nu trebuie să ne gândim la greșelile altora, pentru că sunt lucruri pe care nu le putem controla”, a spus Chivu, citat de sempreinter.